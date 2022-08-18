 

Стартовали переговоры генсека ООН Гутерриша, Зеленского и Эрдогана

18.08.2022, 17:15, Новости дня
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Во Львове начались трехсторонние переговоры президентов Турции и Украины Тайипа Эрдогана, Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.

В центре внимания переговоров остается реализация зерновой сделки и перспективы урегулирования на Украине, передает ТАСС.

До этого во Львове прошли переговоры Эрдогана и Зеленского. Заявлений после переговоров не последовало.

В ходе встречи обсуждалась зерновая сделка. По данным турецких телеканалов, Эрдоган намерен после всех переговоров предложить распространить зерновую сделку на процесс урегулирования на Украине.

Отмечается, что он может предложить восстановить переговоры между Россией и Украиной, обеспечить временное прекращение огня и выступить посредником по обмену пленными.

Напомним, в четверг состоялись переговоры Зеленского и Гутерриша. Украинский лидер заявил, что обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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