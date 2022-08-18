 

Программу «Сельская ипотека» решили сделать бессрочной в России

18.08.2022, 17:15, Новости дня
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Премьер Михаил Мишустин заявил, что программа льготного кредитования «Сельская ипотека» по ставке 3% теперь станет бессрочной.

«Хочу сказать еще об одном решении – о продлении «Сельской ипотеки». Эта программа должна была закончиться в текущем году. Но теперь срок ее действия не будет ограничен. Жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы», – цитирует Мишустина ТАСС.

Он добавил, что процентная ставка по программе останется той же – 3%.

Премьер отметил, что правительству необходимо поддержать набранный темп ввода жилья и нарастить его до 120 млн квадратных метров в год за восемь лет. Это необходимо, чтобы «не менее 5 млн семей ежегодно улучшали свои жилищные условия».

По его словам, больше половины жителей страны хотят улучшить жилищные условия и переехать в новую и просторную квартиру в районе с развитой инфраструктурой.

«Государство должно сделать все для того, чтобы у людей были такие возможности и главное здесь – повысить доступность жилья», – заключил Мишустин.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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