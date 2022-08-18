Госдума отправила в ООН данные о нацификации украинского образования

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18.08.2022, 17:15, Новости дня
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Российская Государственная дума отправила Организации Объединенных Наций доклад о нацификации образования украинскими властями, сообщил заместитель председателя палаты Борис Чернышов.

«Доклад (о нацификации образования на Украине) направлен верховному комиссару ООН по правам человека. На русском языке, на чистом русском языке», – цитирует Чернышова РИА «Новости».

Депутат заявил, что благодаря этому в мире смогут узнать об преступлениях в Украине в сфере образования.

«Я уверен, что он (верховный комиссар ООН) будет, с одной стороны, поражен теми преступлениями, которые изложены в этом докладе, а с другой стороны, мир узнает правду», – отметил парламентарий.

Также Чернышов указал, что на освобожденных территориях Украины начнет работу программа «денацификации образования».

«Анонсирую запуск международного ресурса «Денацификация образования на Украине», к которому будут иметь доступ все. Но для нас самое важное, что доступ будут иметься для украинских граждан. Это интернет-ресурс. Будет он называться StopNacismInEducation.com», – сказал он.

На сайте украинцы смогут анонимно сообщать о нацификации образования.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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