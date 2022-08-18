Кремовые брюки-кюлоты и аксессуары в черных тонах: с чем элегантно комбинировать и сочетать черную рубашку

Черная рубашка – это базовый элемент женского гардероба, который никогда не выйдет из моды. Она выглядит элегантно, хорошо сочетается с другими вещами и визуально стройнит фигуру. Мы составили подборку модных образов, которые продемонстрируют, с чем элегантно комбинировать и сочетать черную рубашку.

Комфорт и элегантность

Черная рубашка хорошо сочетается со светло-коричневыми брюками, расширяющимися от колена.

Скромный, но в то же время элегантный образ, который подойдет для встречи с друзьями или прогулки по магазинам.

Черная рубашка и кремовые брюки-кюлоты – универсальное сочетание, которое выбирают модницы разных возрастов. Чтобы придать образу женственность, стилисты советуют выбирать рубашку с V-образным вырезом.

Яркий образ

Яркое и одновременно элегантное цветовое решение – синий металлик. Черную рубашку можно надеть с брюками-кюлотами, как у модели на фото.

Офисный стиль

На учебу или на работу можно надеть черную рубашку с серыми брюками. Не забудьте дополнить образ ремнем.

Стиль оверсайз

Оверсайз – главный тренд 2022 года. Особенно он полюбился молодежи. Если для вас важен комфорт, то обратите внимание на образ, представленный на фото. Сочетание черной удлиненной рубашки со светлыми брюками и удобными кедами универсально и подходит девушкам с разными типами телосложения.

В прохладный день черную удлиненную рубашку можно носить навыпуск вместе со светлой футболкой. Дополнят образ сумка-шоппер и кроссовки.

Сочетание рубашки с джинсами

Коричневый цвет хорошо сочетается с черным. Чтобы создать образ, как у девушки на фото, заправьте черную рубашку в джинсы и наденьте сверху мягкий вязаный кардиган.

Если вы любите яркие и смелые образы, то сочетайте прямые светлые брюки из денима с черной рубашкой с V-образным вырезом.

Обувь на каблуках визуально удлинит ноги и сделает фигуру стройнее.