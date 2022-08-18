Скандалы: Никто не хотел страховать

У российского угля возникла новая проблема

У угольных компаний России возникла новая проблема: европейское эмбарго на поставку угля обернулось не только запретом на покупку топлива, но и запретом на оказание страховых и других финансовых услуг при транспортировке угля независимо от пункта назначения. Европейские трейдеры, страховщики и логисты теперь никакого отношения к поставкам российского угля иметь не могут, — сообщает канал «Кремлевский мамковед». Соответствующие пояснение Еврокомиссия выпустила только 10 августа – после вступления в силу новых ограничений.

Найти альтернативных страховщиков – нетривиальная задача. Фактически европейский рынок высвободил 50 млн тонн угля в год. Организации, входящие в состав International Group of P&I Clubs (IG), страхуют порядка 90% морских перевозок.

Российские железные дороги работают на пределе

И даже, если сама страховая зарегистрирована не в ЕС, то почти наверняка она завязана на европейских перестраховщиков. А единственный вариант экспорта – это отправка железнодорожных составов на восток. Но БАМ и Транссиб уже работают на пределе – запаса пропускной способности уже нет. Самые амбициозные планы по расширению БАМа и Транссиба в прошлом году предусматривали увеличение пропускной способности магистралей на 60 млн тонн груза в год. Сюда включены и перевозка угля, и перевозка прочих грузов с Дальнего Востока и обратно. Расширение должно пройти до 2030 года и потребовать 2,89 трлн. Но пока даже первый этап расширения БАМа задерживается минимум на 5 лет.

Наибольший ущерб потерпит Абрамович

К тому же под большим вопросом финансирование проекта. «А-Проперти» отказалось использовать новые мощности БАМа из-за слишком высокой стоимости перевозки грузов и строит собственную железную дорогу необщего пользования от Эльгинского месторождения до Чумикана на Охотском море для вывоза 16,6 млн тонн угля. Больше всего от западных санкций пострадает Кемеровская область, испытывающая дефицит транспортных путей. Наибольший ущерб понесут «ЕВРАЗ» Романа Абрамовича, УГМК Искандера Махмудова и Андрея Бокарёва, и также СУЭК Андрея Мельниченка. Из предприятия являются крупнейшими добытчиками угля в регионе. Но хуже того, что логистические проблемы могут привести к закрытию отдельных шахт и сокращению персонала. Когда и в каком виде будут расширены БАМ и Транссиба – такого понимания сейчас нет даже в РЖД.

Оригинал материала: “Новые Известия”