 

Кудрявцева пожаловалась поклонникам на тревожность: «Бежать смысла нет»

18.08.2022, 16:08, Разное
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Лера Кудрявцева оставила в социальных сетях тревожное сообщение. Телеведущая во время общения с поклонниками пожаловалась на свое состояние, с которым она пытается бороться посредством вредных привычек.
По словам теледивы, последние несколько дней она сталкивается с ощущением, будто на нее движется 100-метровая волна, пока она стоит на берегу океана и курит. При этом она видит, что ей нет смысла бежать, поэтому она стряхивает пепел и делает новую затяжку. Пока она отказывается делиться подробностями, которые могли бы объяснить причины таких ощущений. Примечательно, что сейчас артистка переживает трудности на фоне появлявшихся неоднократно слухов о личной жизни.

Ранее Лера Кудрявцева заявила о готовности принимать смелые решения после того, как в Сети распространились слухи о разводе с Игорем Макаровым.


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