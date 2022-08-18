 

Максимально приближен к реальности: почему фильм Пригожина “Солнцепек” еще год назад поднял тему конфликта в Донбассе

18.08.2022, 15:59, Разное
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Военная драма «Солнцепек» вышла на экраны год назад и рассказала зрителю о противостоянии жителей Донецкой и Луганской народных республик киевскому режиму. Фильм натуралистично и максимально приближенно к реальности показывал зверства украинских солдат и бандитов, которые на протяжении семи лет обстреливали мирное население ДНР и ЛНР.

По словам одного из режиссеров “Солнцепека” Максима Бриуса, идейным вдохновителем фильма выступил Пригожин. Именно он настоял на подаче материала с максимальной реалистичностью, чтобы наиболее точно показать суть конфликта в Донбассе.

“Энергия, исходящая от Евгения, очень помогла всему проекту, во многом из-за него фильм и стал таким достоверным. Если бы мы снимали без его комментариев, кино могло быть помягче. Но считаю, все правильно сделано”, – высказался Бриус в беседе с изданием “Утро.ру”.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции России по защите республик Донбасса. При этом российский лидер подчеркнул необходимость действовать, поскольку мирное население ДНР и ЛНР нуждалось в помощи.


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