 

Китовая акула названа самым большим всеядным животным в мире

18.08.2022, 15:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Специалисты из Австралии в результате нового исследования пришли к выводу, что самым большим всеядным животным на планете является китовая акула. Ранее таковым считали бурого медведя. Результаты научной работы представлены в журнале Ecology.

Наблюдение за китовой акулой недалеко от рифа Нингалу в западной части австралийского побережья показало, что вид ест не только средних по размеру рыб и ракообразных, но любит и планктон, водоросли. Анализ жира акулы продемонстрировал значительный перевес в пользу растительного рациона.

Таким образом, китовая акула является не только самой крупной рыбой на планете, но и самым большим всеядным животным, хотя недавно все были уверены в том, что это хищник и питается он исключительно другими живыми существами.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06.22 / От них потеешь еще сильнее: популярны блюда, которых лучше избегать в жаркие дни лета

25.02.21 / Школьникам запретят играть в компьютерные игры больше двух часов в неделю

07.05.22 / «Больше ни цента!» — кандидат в конгресс призвал перестать финансировать Киев

02.03.21 / Российские беспилотные комбайны убрали 400 000 акров без GPS

29.08.21 / «Сделали ставку на совместную работу»: Герман Греф рассказал о готовящемся объединении Сбербанка и букмекерской конторы

11.01.22 / Мнение: Новый робот “Промобота”

22.02.22 / Мнение: Путин сообщил Макрону и Шольцу, что признает ДНР и ЛНР

22.03.21 / Жизнь на Земле восстанавливалась несколько миллионов лет после массового вымирания

14.01.22 / Мнение: Сенат США провалил санкции против “Северного Потока”

15.11.21 / Медовый массаж от целлюлита: какой мед выбрать, как делать дома и кому такая процедура противопоказана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика