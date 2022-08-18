Китовая акула названа самым большим всеядным животным в мире

Специалисты из Австралии в результате нового исследования пришли к выводу, что самым большим всеядным животным на планете является китовая акула. Ранее таковым считали бурого медведя. Результаты научной работы представлены в журнале Ecology.

Наблюдение за китовой акулой недалеко от рифа Нингалу в западной части австралийского побережья показало, что вид ест не только средних по размеру рыб и ракообразных, но любит и планктон, водоросли. Анализ жира акулы продемонстрировал значительный перевес в пользу растительного рациона.

Таким образом, китовая акула является не только самой крупной рыбой на планете, но и самым большим всеядным животным, хотя недавно все были уверены в том, что это хищник и питается он исключительно другими живыми существами.