Китовая акула названа самым большим всеядным животным в мире
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Специалисты из Австралии в результате нового исследования пришли к выводу, что самым большим всеядным животным на планете является китовая акула. Ранее таковым считали бурого медведя. Результаты научной работы представлены в журнале Ecology.
Наблюдение за китовой акулой недалеко от рифа Нингалу в западной части австралийского побережья показало, что вид ест не только средних по размеру рыб и ракообразных, но любит и планктон, водоросли. Анализ жира акулы продемонстрировал значительный перевес в пользу растительного рациона.
Таким образом, китовая акула является не только самой крупной рыбой на планете, но и самым большим всеядным животным, хотя недавно все были уверены в том, что это хищник и питается он исключительно другими живыми существами.
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