 

Провокацию ВСУ у Запорожской АЭС решили показать в режиме онлайн с воздуха

18.08.2022, 15:51, Новости дня
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Беспилотные летательные аппараты начнут трансляцию ситуации на Запорожской атомной электростанции, где, по данным Минобороны России, планируется провокация украинских войск, заявили в администрации Запорожской области.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что из-за действий Киева на Запорожской АЭС может возникнуть ситуация, сопоставимая с Чернобылем и Фукусимой.

Минобороны утверждает, что Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Москва заявила, что украинские власти занимаются ядерным шантажом.

Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как можно защитить Запорожскую АЭС. В частности, эксперты предложили либо вовсе остановить работу станции, либо снизить ее мощность до минимальных значений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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