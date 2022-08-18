 

В МИД пообещали отреагировать на решение Финляндии по визам для россиян

18.08.2022, 15:50, Новости дня
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Российская стороны не оставит без должной реакции Финляндии по визам для россиян, сообщил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«Решение финских властей ограничить прием от граждан РФ заявлений на получение виз в Финляндию всецело укладывается в русло очередной русофобской кампании в отдельных государствах ЕС, инициированной прибалтийскими странами», – передает РИА «Новости» его слова.

Также Нечаев отметил, что это является свидетельством «политически мотивированной дискриминации россиян по признаку национального происхождения».

Объем отказов со стороны Финляндии в выдаче шенгенских виз россиянам увеличился с начала года в 10 раз и составляет 12% от поданных заявок. Ряд финских депутатов требуют лишить россиян права получать «шенген», либо оставить право на визу в исключительных случаях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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