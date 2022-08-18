Скандалы: Миллионы раздора

Кто довёл кубанского экс-чиновника и бизнесмена Гутрица до самоубийства

Проверкой занимается управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю. Решение о возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства или об отказе пока не принято. Напомним, что Гутриц свёл счёты с жизнью около здания прокуратуры города Гулькевичи. Сейчас в соцсетях гуляет записка, которую якобы написал Гутриц перед смертью. В ней мужчина обвиняет в своей смерти прокурора Краснодарского края Сергея Табельского, местную прокуратуру, следователей и некую «аферистку» Чуйко. На место происшествия выехал зампрокурора Краснодарского края Дмитрий Пантелеев.

Последние годы бывший чиновник провёл в судах. Его давним и основным оппонентом была Наталья Чуйко: ей в 2012 году покойный одолжил на развитие бизнеса более 30 млн рублей.

На эти деньги партнёрша должна была подготовить документы и открыть «Кубанскую строительную компанию». Судя по данным ЕГРЮЛ, компания появилась и заработала, а вот долг остался.

К марту 2015 года он вырос до 34 млн рублей, и Гутриц подал в суд. Началась длинная череда из судебных дел (их было около 20). Возможно, между сторонами могло произойти что-то большее, чем просто невозвращённый долг, поскольку в какой-то момент в судебный процесс включилась даже родня с обеих сторон.

Например, тогда как Гутриц требовал долг у Натальи Чуйко, его супруга Наталья Гутриц через суд пыталась выселить из дома Чуйко её сына Романа. Выяснилось, что ранее Чуйко по договору купли-продажи оформила собственность на дом и землю под ним на Наталью Гутриц. Возможно, эта сделка была оформлена как часть выплаты долга бывшему главе района.

Какое-то время Чуйко и её сыну Роману Марущенко позволялось проживать в доме, однако в 2019 году супруга бывшего чиновника через суд потребовала от бывших хозяев выселиться. В июне того же года Гулькевичский районный суд встал на сторону семьи Гутриц.

Леонид Гутриц выигрывал дела одно за другим и даже сумел отсудить 50 тысяч рублей компенсации за распространение порочащей его репутацию информации московским журналистом Андреем Карауловым. В 2018 году тот выпустил фильм, в котором львиную долю эфира предоставил Наталье Чуйко и её видению ситуации с её же долгами.

А в 2020 году в блоге Караулова вышло видео о Гутрице, в котором журналист назвал его мультимиллионером и «одним из самых богатых людей России». Также в ролике местный следователь Глущенко рассказал, что в составе следственной группы якобы вёл против Гутрица расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере, и утверждал, что у экс-чиновника есть «коррупционные связи в силовом блоке», благодаря которым дела против него рассыпаются.

Однако та лёгкость, с которой экс-глава района выигрывал дела, косвенно может говорить о его правоте. Есть и ещё один факт, который может усилить это предположение.

Ещё в 2013 году в Израиле Наталья Чуйко проиграла суд местной клинике «Г.Н. Медикал ЛТД». Женщина не расплатилась с медучреждением за лечение её сына — Романа Марущенко, которого израильские врачи, по словам самой же Чуйко, буквально вытащили с того света, спасая от панкреонекроза.

Об этом деле стало известно благодаря представителю клиники Илье Моереру, который обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением к Чуйко. Он просил российский суд признать и привести в исполнение решение мирового суда города Тель-Авив-Яффа, т.е., по сути, заставить должников расплатиться с клиникой за пределами Израиля.

Интересно, что деньги на экстренный вылет в Тель-Авив Марущенко и его лечение в клинике Наталье Чуйко давал Гутриц. Тоже в долг.

Можно предположить, что набравшая кругом долгов Чуйко в какой-то момент оказалась не в состоянии ни с кем расплатиться. Таким образом, требования Гутрица были совершенно законны, но в какой-то момент для мужчины что-то пошло не так.

В 2018 году Чуйко обвинила его в мошенничестве. Правоохранителям женщина заявила, что кредитор пытался похитить её деньги. Дело закрыли за недостаточностью состава преступления.

В 2019 году в аквапарке, который открыл Гутриц, утонул 4-летний мальчик. Поначалу в его гибели обвинили инструктора-спасателя, который допустил нахождение мальчика без средств безопасности и без сопровождения взрослых в основном бассейне, предназначенном для купания детей старшего возраста. А позже дело завели и на самого бизнесмена, и это расследование затянулось на несколько лет.

Последние тяжбы Гутрица были с «Кубанской строительной компанией» — бизнесмен требовал признать фирму банкротом и вернуть 20 миллионов, которые она ему задолжала. В ответ Новокубанский суд завёл на него уголовное дело по статье «Мошенничество».

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Лайф”