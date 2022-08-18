 

Елизавета II: «Чарльз ещё слишком юн, чтобы возглавить нацию»

18.08.2022, 15:33, Разное
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Елизавета II резко ответила на вопрос журналиста BBC о возможности добровольной передачи престола принцу Уэльскому Чарльзу.

Королева заявила, что принц Чарльз в силу юного возраста пока не готов нести бремя короны, и посоветовала журналистам «не лезть в дела, непонятные простолюдинам».

Королева провела традиционную пресс-конференцию в связи с юбилейным 35-м переизбранием на пост монарха и главы Британского Содружества. Согласно сложившейся традиции, список вопросов прессы был заранее согласован с лордом-канцлером и лордом-цензором. Однако присутствовавшая в зале молодая сотрудница BBC по ошибке задала вопрос, который не был одобрен министерством информации Великобритании, чем вызвала резкую отповедь.

Елизавета II также резко раскритиковала журналистку за неуважение к протоколу и своему королевскому статусу, после чего полиция вывела бунтарку из зала и выписала ей штраф за покушение на оскорбление величества. В редакции BBC заверили, что упомянутая журналистка уволилась из издания ещё за неделю до пресс-конференции.

– Это вопиющее нарушение традиций со стороны уважаемого и свободного СМИ. Задавать Её Величеству подобные вопросы – явная провокация, – прокомментировал ситуацию лорд-цензор, эрл Джон Килпатрик. – Вопрос престолонаследия в Великобритании является сугубо внутренним делом королевской семьи, и никакая чернь из всяких там жёлтых газетёнок не смеет совать в это свои грязные лапы. Журналистам следует помнить, кому они обязаны беспрецедентной свободой слова. Королева могла бы и отнять у них эту привилегию, если они станут ей злоупотреблять и возводить хулу на корону.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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