Власти Нарвы сочли незаконным решение о демонтаже танка-памятника Т-34

Решение правительства Эстонии о демонтаже установленных на территории Нарвы танка-памятника Т-34 и других советских военных монументов было незаконным, выразил мнение председатель Нарвского городского собрания Владимир Жаворонков.

«С глубоким сожалением местное самоуправление города Нарвы, значительная часть жителей Нарвы, уезда Ида-Вирумаа и Эстонии вынуждены констатировать совершенный вами политический и правовой произвол в отношении нашего имущества, имеющего неоценимую историческую ценность и ценное значение для жителей региона», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы горсобрания с фрагментом письма Жаворонкова.

Чиновник отметил, что решение премьер-министра Эстонии Каи Каллас и правительства нарушило конституционные права и свободы граждан страны (право на частную собственность, свободу мнений и убеждений, свободу слова и другие).

По словам политика, Эстония – правовое государство, где власть принадлежит народу, а не чиновникам, и где правит закон, а не бюрократия.

«Мы настоятельно призываем вас не раскалывать общество искусственно, потому что в стране и так много тревожных ситуаций и проблем, которые необходимо решать немедленно. Мы надеемся быть услышанными правительством своей страны», – подчеркнул он.

В связи с этим Жаворонков попросил предоставить горсобранию документы обо всех решениях правительства о демонтаже мемориалов советской эпохи и правовое обоснование этих действий, которые позволили, как считает Жаворонков, нарушить конституцию страны.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что выступающий в качестве мемориала в честь советских воинов-освободителей Нарвы от фашистских захватчиков танк Т-34, а также ряд других памятников советского периода будут переданы в музеи республики.

После демонтажа танка Т-34 и других советских монументов в Нарве Эстония подверглась масштабным кибератакам.

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