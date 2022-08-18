В МИД сочли неприемлемым предложение Киева о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС

Предложение Украины о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС неприемлемо, так как это сделает станцию более уязвимой, сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев.

По словам политика, Киев много раз демонстрировал свою способность устраивать провокации и отсутствие возможности контролировать националистические формирования. «По этой же причине неприемлемо предложение о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС», – передает ТАСС сообщение Нечаева, отметившего, что это «сделает станцию еще более уязвимой».

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что, по мнению специалистов, из-за действий Киева на Запорожской АЭС может возникнуть ситуация, сопоставимая с Чернобылем и Фукусимой.

При отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, «разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносу их на сотни километров», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, Минобороны утверждает, что Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Москва заявила, что украинские власти занимаются ядерным шантажом.

Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как можно защитить Запорожскую АЭС. В частности, эксперты предложили либо вовсе остановить работу станции, либо снизить еще мощность до минимальных значений.

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