Детский сад с бассейном построят в квартале реновации в Ватутинках

Программа реновации реализуется во всех округах Москвы. Все построенные дома отвечают утвержденным столичным правительством стандартам. Учитываются принципы безбарьерной среды, оборудуются во дворах детские и спортивные площадки, высаживаются новые деревья и кустарники. Рядом с новостройками строятся школы, детские сады, поликлиники и другие необходимые жителям объекты.

Так, в деревне Ватутники (земельный участок ) в рамках программы реновации построят детский сад, который будет рассчитан на 350 мест. В отдельном блоке на первом этаже сделают бассейн. Детский сад – первый социальный объект в строящемся квартале реновации, позже появится и другая инфраструктура.

В здании детского сада будет 14 групповых ячеек, оборудуют спортивный зал, кухню полного цикла и все необходимые кабинеты для музыкальных и развивающих занятий. Во дворе садика сделают игровую площадку, у нее будет специальное покрытие. Оборудуют площадку для общих сборов и проведения линеек, места хранения колясок и санок, а еще – спортивную зону.

“Выданное разрешение на строительство дошкольной организации позволяет застройщику приступить к работам в новом микрорайоне, где возводятся жилые дома по программе реновации”, – сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

К слову, объемы строительства домов по реновации у каждого округа Москвы свои. Например, на юге столицы возводят или проектируют около 500 тысяч квадратных метров жилья. Там жилье получат примерно 18 тысяч человек.

В Южном административно округе (ЮАО) участники программы реновации переезжают в 16 новостроек, жители 23 домов оформляют необходимые для переезда документы. На юге предстоит переселить почти 380 домов, в которых проживают 82 тысячи человек. Для возведения жилья по реновации подобрано 54 стартовые площадки.

В Восточном административном округе (ВАО) также активно реализуется программа. Например, на 1-й Владимирской улице в Перове началось строительство дома на 108 квартир. Его сдача запланирована на 2024 год.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Ее участники – примерно один миллион человек. В рамках проекта расселят 5 175 домов. Для реализации программы подобрано 556 стартовых площадок.