 

Болтают нынче в прессе — на берег выйдет Несси

18.08.2022, 14:29, Разное
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Представьте себе, изменение климата так «влияет на глубину воды», что лохнесское чудовище вскоре может выбраться из озера.

Эксперты по климату предупредили, что вскоре монстр озера Лох-Несс, возможно, будет вынужден бродить по его берегам в поисках пищи, поскольку экстремальные погодные условия оказывают сильное влияние на среду обитания чудовища. Есть также опасения, что повышение температуры может повлиять на источники пищи в Лох-Нессе, а это означает, что вскоре Несси придется искать корм где-то на берегу.

Джоан Лори, менеджер проекта Климатического центра Северного нагорья и островов, пояснила, что участившиеся экстремальные погодные явления, такие как недавняя волна тепла, создадут «гораздо более нестабильный» климат для монстра, если тот существует.

Лох-Несс — пресноводное озеро, глубокое и холодное. Это делает его, по мнению Лори, идеальным местом, чтобы Несси, нырнув в глубины, могла спрятаться от посторонних глаз. Но все изменится, когда вода станет теплее и засуха вызовет обмеление озера. Повышение температуры может повлиять на источники пищи, от которых зависит существование лохнесского чудовища.

По прогнозам, в Шотландии будет становиться все теплее. Климат будет с более сухим летом и более влажной бесснежной зимой. А потому Highland Adapts — правительственная инициатива по подготовке региона к изменению климата — призвала принять меры для защиты дома Несси, считает Лори:

«Несси — наш самый главный монстр в Шотландии, легенда о ней стала международной. Принимая меры по борьбе с изменением климата сейчас, мы можем сохранить естественную среду обитания Несси, прежде чем она начнет бродить по берегам озера Лох-Несс в поисках еды и места, чтобы затаиться где-нибудь в прохладе».

Вице-председатель Климатического центра Бен Лейшон отметил, что Highland Adapts планирует «разработать планы адаптации», работая над этим с местными жителями, экспертами и органами государственного сектора:

«Это, конечно, хорошая новость и для тех, кто верит в Несси, потому что любое положительное действие, которое мы предпринимаем для природы, принесет, несомненно, пользу и монстру».

А главное, о чем он забыл сказать, увеличит доходы от туризма, ради которых там всё ориентировано на Несси, даже, как видите, подготовка региона к изменению климата.

Источник информации и фото: hdailystar.co.uk

Ненадежный источник: РИА Fognews


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