Женщины и каблуки – Личное мнение

Когда мы представляем женщину на каблуках, наше воображение — совершенно, кстати, необоснованно — подсовывает нам красивый, сексуальный образ.

Примерно такой:



Фото: istockphoto.com

В жизни всё гораздо печальнее: женщина, марширующая на каблуках, — это, как правило, неуклюжая тётка, торс которой заваливается вперёд, а походка отталкивает деревянностью.

Больше скажу: женщин с идеальными ножками очень мало. Ещё классик, тот который Пушкин Александр Сергеевич, писал:

Только вряд найдёте вы в России целой три пары стройных женских ног.

И он был совершенно прав, я считаю: мало у нас красивых ног, очень мало.

Зачем женщины с неидеальными ногами носят каблуки? Я этого искренне не понимаю. Каблуки только подчёркивают недостатки ног: тяжесть щиколоток, кривизну или полноту голеней.



Фото: istockphoto.com

Да даже если ноги идеальные! Важно ведь, как они выглядят не только в статике, когда вы сидите, но и в движении. А подавляющее большинство женщин на каблуках передвигается так, словно их цель — проломить этими самыми каблуками асфальт.

99 из 100 женщин не умеют ходить на каблуках. Впрочем, в современном мире это, в общем-то, и не нужно.

Это раньше были каблуки да калоши, а сейчас — столько красивой, стильной обуви, что уродовать себя ходулями смысла нет совершенно!

К тому же, ношение обуви на каблуках приводит к варикозу.



Фото: istockphoto.com

Когда вы встаёте на каблуки, центр тяжести вашего тела смещается.

Основная нагрузка идёт на переднюю часть стопы. В результате, ограничивается подвижность голеностопа, а процесс кровообращения нарушается. С целью удержания равновесия увеличивается нагрузка на мышцы голени.

Всё это ведёт к колоссальной нагрузке на вены, уменьшению тонуса венозных стенок, отёкам и, как следствие, варикозу.

Варикоз жутко старит и уродует ноги похлеще, чем целлюлит.

Если у вас — даже самая начальная стадия варикоза или наследственная предрасположенность к нему, следите, пожалуйста, за венами, не перегружайте их ношением каблуков и неудобной обуви не по размеру.

Ижевская обувная мануфактура Surnin&Nikitin шьёт замечательную обувь на заказ ручной работы. Классические туфли для мужчин и повседневные кеды — для мужчин и женщин (и для подростков).

При этом ценник у обуви вполне демократичный: средняя цена пары классических туфель — 20’000 рублей. Цена кед ручной работы — от 10’000 рублей. Примерно столько же стоит хорошая обувь топовых мировых брендов.

Но туфли или кеды от ижевской мануфактуры Surnin&Nikitin шьют именно вручную, по индивидуальным меркам заказчика, с метким и точным попаданием в размер (настоящий эксклюзив, второй такой пары вы не найдете в магазинах). Кеды могут сделать из качественного хлопка (канвас) или из натуральной итальянской кожи премиум-класса.

В Москве обувь, сравнимая по качеству с Surnin&Nikitin, обошлась бы покупателю в два раза дороже. Но кеды и туфли от Surnin&Nikitin выпускают в Ижевске, поэтому цена — не запредельная.

Основали мануфактуру предприниматели из Ижевска — Александр Сурнин и Павел Никитин, которые своими фамилиями отвечают за качество изделий.

Компании — всего пару лет, но обувь от Surnin&Nikitin уже успешно конкурирует не только с московскими мастерскими, но и с мировыми люксовыми брендами на российском рынке.

Я — фанат белых кедиков из канваса, которые отлично смотрятся и с платьями, и с леггинсами. Почему?

Я их в стиральную машину закидываю с капелькой отбеливателя и горя не знаю: такие кеды всегда — идеально белые. Будучи по факту абсолютно практичными, белые хлопковые кеды с виду поражают своей непрактичностью, а, значит, и выглядят как обувь богатого человека.

У Surnin&Nikitin я заказывала пару белых хлопковых кедиков, несколько раз стирала их в машинке, всё прекрасно, лучше чем «конверсы».

Сейчас положила в корзину светло бежевые и высокие с ручной росписью. Позвонят с мануфактуры — определимся с принтом.



Фото: Моё

Кеды и туфли шьются не просто по типовому размеру, а по трём индивидуальным меркам: длина стопы от пятки до кончика большого пальца, обхват стопы и высота подъёма. Такая обувь идеально сидит на ноге покупателя, не жмёт, не натирает.

При этом стоит обувь от Surnin&Nikitin в 1,5-2 раза дешевле аналогов от популярных зарубежных брендов. Цена кед ручной работы – от 10 000 рублей.

Средняя цена пары классических туфель от ижевской мануфактуры — 20 000 рублей. В Москве обувь, сравнимая по качеству с Surnin&Nikitin, обошлась бы покупателю в два раза дороже. Но кеды и туфли от Surnin&Nikitin выпускают в Ижевске, поэтому цена — не запредельная.

Готовую обувь ижевской мануфактуры сразу отправляют курьерской службой покупателю. Заказчик получает реальный эксклюзив: второй такой пары обуви не будет ни у кого.

За дополнительную плату в 2’000 рублей на кедах могут напечатать абсолютно любой принт: мультяшного или киношного героя, картинку, любимый мем, что угодно! А ещё ваши кеды может разрисовать акрилом профессиональный художник. Своими художественными руками!



Фото: Surnin&Nikitin

Обычно в магазинах (даже в люксовых) на обувь действует гарантия 40, максимум — 60 дней. На всю обувь от Surnin&Nikitin гарантия — 1 год!

Заказать обувь от Surnin&Nikitin можно на официальном сайте. По коду MIRO в корзину бесплатно добавят набор по уходу за обувью (крем, щётка и шнурки), который стоит на сайте 1’500 рублей на секундочку.

Для заказа нужно заполнить специальную форму в разделе «Выбери свои кеды» и выбрать:

– материал, из которого сделают обувь,

– цвет, размер ноги,

– полноту, подъем стопы.

Как правильно снимать мерки? Смотрите тут!

Тем, кого интересует кастомизация принта, — ходить сюда.

Если сами затрудняетесь снять мерки, заполните специальную форму на сайте. С вами свяжется менеджер — и поможет.

И самое интересное: обувь доставят в ваш город за 2-3 дня. Оплатить можно после примерки! Если размер не подойдёт, вы сразу же можете оформить возврат. Менеджер учтёт все ваши пожелания сделает новую пару на замену.

А вы какую обувь предпочитаете в повседневной жизни? Я, как вы уже поняли, — кеды «стрит стайл».

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