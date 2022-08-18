Daily Express указала на риск обострения военной напряжённости из-за ракетных испытаний США

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты США Minuteman III вызвали опасения роста военной напряжённости. Как отметили в американской администрации, так они показывают готовность ядерных сил страны. При этом, как пишет Daily Express, прежде эти испытания дважды переносились.



AP

США подтвердили, что провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без заряда, пишет Daily Express. Издание называет ситуацию «риском военной эскалации». По словам американской администрации, всё прошло успешно и это показывает «готовность ядерных сил США».

Эти испытания уже дважды откладывали в связи с международной ситуацией. Так, в марте пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил: «Дабы показать, что у нас нет намерения быть вовлечёнными в какие-то действия, которые могут быть неверно поняты или истолкованы, министр обороны приказал отложить тестовый запуск нашей межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, запланированный на эту неделю». Кирби добавил, что это было не простое решение, но принято оно, чтобы показать, что Штаты — ответственная ядерная держава.

Эти испытания были затем назначены на август, но новая дата совпала с визитом спикера США Нэнси Пелоси на Тайвань. Тогда Кирби снова заявил: «В тот момент, когда Китай занимается дестабилизирующими военными учениями у Тайваня, США вместо этого показывают поведение ответственной ядерной державы, сокращая риски просчёта и ошибок восприятия».

При этом с российской стороны министр обороны Сергей Шойгу заявил, что НАТО в несколько раз увеличило своё присутствие в Центральной и Восточной Европе. И в таких условиях при нынешнем климате очень непросто достигнуть соглашения по контролю за ядерным оружием.

Сам президент Путин недавно заявил, что в случае ядерной войны не будет победивших. Однако, как отмечает автор статьи, это значительный разворот после его угроз относительно небывалых последствий в случае, если западные державы вмешаются в украинский конфликт, пишет Daily Express.