Мир нас высмеет – польский генерал раскритиковал закупку южнокорейского вооружения

Решение польских властей закупать южнокорейские самоходные гаубицы K9 Thunder, которые практически идентичны польским «Крабам», лишено какого-либо смысла, уверен генерал Вальдемар Скшипчак. В беседе с порталом Interia польский военный сказал, что странно «покупать что-то, что есть дома». По его словам, мир будет смеяться над Польшей, которая лишает себя шанса стать автономной в военном плане.



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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил о крупных закупках вооружений у Южной Кореи. В соответствии с договором польское правительство обязалось купить у неё истребители FA-50 и танки К2, а также K9 Thunder — современные САУ класса самоходных гаубиц, практически идентичных польским гаубицам «Краб», пишет Interia.

Портал рассказывает, что «Крабы» — это визитная карточка польской военной промышленности. Более того, они заслужили похвалы и со стороны украинской армии. Её солдаты говорят, что артиллерия из Польши превосходна во всех отношениях. В конечном итоге Киев решил подписать с поляками договор почти на 60 «Крабов».

«Польские эксперты до сих пор находятся в недоумении, почему мы покупаем южнокорейские «крабы», раз мы в состоянии производить такую же технику на Висле», — рассказывает Interia.



«Сегодня большой угрозы войны нет, так как РФ сейчас слаба, поэтому у нас в запасе есть несколько лет. Следовательно, я бы не стал покупать слишком много этих корейских «псевдокрабов». За это время мы смогли бы приумножить наше производство», — предложил в беседе с порталом Interia генерал Вальдемар Скшипчак.

На настоящий момент Польша производит в среднем 10—12 «Крабов» в год. Польский военный предлагает увеличить эту цифру до 36 в год. «Это два дивизиона. Это достаточное количество. Это реальные цифры для управленческого, а не политического менеджмента. В условиях другого управления наступит полный провал», — объяснил Скшипчак. «Во всём мире над нами будут смеяться, что мы находимся в поисках чьего-то вооружения, когда у нас имеются аппаратные возможности на месте. Ведь мы покупаем то, что имеем дома. Где это видано?! В конце концов, мы должны быть автономны в этом плане, но при таком управлении мы никогда таковыми не будем», — констатировал генерал.

Interia обращает внимание на то, что масла в огонь подлил Бартломей Заёнц, который до недавнего времени был президентом завода по производству военной техники в Сталёвой-Воле. 5 августа, то есть через неделю после подписания контракта с корейцами, он ушёл в отставку. По сообщениям некоторых СМИ, его решение об уходе обусловлено сделкой с корейцами, которую он считал бессмысленной.

«Для меня это вопрос лобби. У нас любого хорошего человека, который хочет сделать что-то положительное в области вооружений, в результате уничтожает лобби. Лоббирование очень тесно связано с политиками и службами. Это такой неформальный брак политиков и служб в борьбе со всеми теми, кто хочет сделать что-то хорошее. Для меня то, что убрали Заёнца, наглядный пример того, как избавиться от способного человека», — резюмировал Скшипчак.