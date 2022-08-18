 

МЧС предупредило о вероятности возгорания торфяников в Подмосковье

18.08.2022, 13:26, Новости дня
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В Московской области прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность самого высокого, пятого класса, загореться могут торфяники и леса, заявили в МЧС.

«С 19 по 22 августа в регионе ожидается самый высокий, пятый класс пожарной опасности. Это значит, что велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В ГУ МЧС по региону начал работу штаб по контролю за пожароопасной обстановкой.

Между тем сам глава МЧС РФ Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ группировки РСЧС по тушению пожаров.

Напомним, москвичи и гости столицы с раннего утра четверга ощущают запах дыма от природных пожаров в Рязанской области, в некоторых районах мегаполиса отмечается смог.

Рослесхоз заявлял, что органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные площади лесных пожаров в регионе, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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