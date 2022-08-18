Президент кинологической федерации рассказал, как оставлять животных на время отпуска

На время отпуска лучше всего оставить питомца у близких друзей или родственников, которые хорошо знакомы с животным. Если же такой возмжности нет, то следует присмотреться к зоогостинице, к частным передержкам с инструктором-кинологом или воспользоваться услугами догситтера, рассказал газете ВЗГЛЯД президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Главная задача хозяина, который планирует оставить собаку на передержку – сделать все, чтобы собака чувствовала себя спокойно и комфортно, пока его не будет рядом. Важно тщательно выбирать место передержки и человека, с которым вы оставите питомца. Лучший вариант – это оставить собаку с тем, с кем она давно знакома. Если такой возможности нет, присмотритесь к зоогостинице, к частным передержкам с инструктором-кинологом или воспользуйтесь услугами догситтера», – говорит Голубев.

Перед тем, как отдать питомца, необходимо заранее ознакомиться с условиями, в которых он будет содержаться, убедиться, что животному будет комфортно находиться, например, у человека, с которыми его оставляют или на передержке в зоогостинице, рассказывает специалист. Также следует рассказать об особенностях своей собаки, режиме дня, правилах кормления и общения с питомцем.

В случае, если принимается решение оставить четвероногого друга на время отпуска друзьям или родственникам, продолжает президент РКФ, следует заранее оценить их возможности, убедитесь, что они смогут справиться с питомцем. Лучше всего отдать животное на день раньше и посмотреть, как он будет реагировать, это также позволит понять, смогут ли друзья или родственники справиться с данной задачей.

«Если же вы выбираете зоогостиницу, то обязательно ознакомьтесь с условиями содержания собак в ней: проверьте, чтобы «номер» соответствовал размеру постояльца, например, собака должна иметь возможность свободно изменять свое положение, комфортно есть и пить. Животных в таких гостиницах как правило выгуливают в специальных выгулах несколько раз в день. Чтобы хозяину было спокойно за свою собаку, в хороших гостиницах в номерах есть камера видеонаблюдения. Некоторые гостиницы даже снабжают их микрофоном, чтобы вы могли удаленно поговорить с питомцем», – делится эксперт.

Он подчеркивает, что перед подписанием договора с гостиницей следует уделить особое внимание знакомству с персоналом: убедиться, что питомец остается с профессионалами, которые соответствуют требованиям. Также немаловажно узнать о режиме прогулок и кормления, о наличии ветеринарного обслуживания, обменяться контактным телефонам и реквизитам организации.

«Что касается кинологического центра или частного кинолога-инструктора – этот вариант передержки хорош тем, что собака легче переносит стресс от разлуки, поскольку вы оставляете питомца с профессионалом, который умеет находить подход к разным животным. Однако нужно заранее знакомить собаку с кинологом, чтобы убедиться, что питомцу будет с ним комфортно. Обучение будет отвлекает животного от тоски по хозяину, кроме того питомец проведет время с пользой, выучив новые команды», – замечает Голубев.

Еще одним вариантом, где можно оставить своего любимца на время отпуска, это догситтеры, говорит специалист. Если питомец на передержке будет находиться в квартире, то следует заранее проверить условия проживания. Чаще всего в таких квартирах живут сразу несколько животных. Нужно понимать, сможет ли питомец ладить с другими постояльцами, будет ли ему комфортно и безопасно в таких условиях. Прежде чем соглашаться на такую передержку, эксперт рекомендует проверить справки об отсутствии заболеваний у других питомцев, обязательно спросить о наличии документа о базовом кинологическом образовании у человека, который останется с вашей собакой: он должен обладать минимальными знаниями об уходе за четвероногим другом.

«Вне зависимости от того, с кем вы оставляете свою собаку, важно объяснить, как с ней взаимодействовать, рассказать о ее характере и особенностях, учитывая все нюансы. Не забудьте напомнить, что выгул собаки осуществляется строго на поводке. Даже если ваш пес самый умный и спокойный, никто не может предсказать его реакцию на внешние раздражители. Например, испугавшись, он может убежать и потеряться», – заключил президент РКФ.

Напомним, в Хабаровском аэропорту на протяжении трех недель собака породы хаски ежедневно приходила на привокзальную площадь, провожая и встречая пассажиров. Как оказалось позже, хозяева оставили питомца под присмотром соседей на время отпуска, от которых пес благополучно сбежал. За преданность собаку прозвали местным «Хатико». Позже в пресс-службе аэропорта сообщили, что хаски вернулся домой и чувствует себя хорошо.

Ранее руководитель Учебно-дрессировочного центра «Сириус», кинолог Андрей Цветков в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, что преданность присуща абсолютно всем собакам, и она заключается в правильном воспитании и дрессировке питомца. Тем не менее, также следует не забывать, что у каждого животного есть свой личный характер.

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