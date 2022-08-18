 

Названы группы людей с повышенным риском заражения новым штаммом коронавируса

18.08.2022, 13:25, Разное
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Медики рассказали о том, какая группа пациентов наиболее подвержена заражению коронавирусом. У них Covid-19 также может протекать с особой тяжестью и последствиями после перенесения заболевания.
В мире сейчас наблюдается новый виток коронавирусной инфекции, увеличивается количество заразившихся и людей с тяжелыми последствиями недуга. Тем не менее, во многих регионах Российской Федерации снято большинство ограничений, например, ношение масок. Медики напоминают, что риски инфицирования у разных групп населения может быть разный. Поэтому обязательно следует учитывать индивидуальные особенности организма.

Новый штамм ковида исследователи назвали «Кентавром», он имеет высокий уровень заразности. Инфицированию подвержены абсолютно все слои населения, прежде всего, имеющие хронические заболевания. Это пациенты с сердечно-сосудистыми, метаболическими расстройствами, а также дети и люди пожилого возраста.

При этом почти у 11 процентов заболевших не наблюдается никаких симптомов. Каждый восьмой пациент переносит новый коронавирусный штамм в легкой форме. Также уже реже диагностируется поражение легких. Вероятной причиной этого медики называют своевременная кампания вакцинации населения. Стоит отметить, что все реже сейчас пациенты жалуются на одышку, однако в симптоматике все так же высок уровень больных с насморком, болями в горле, интоксикацией и жаром. Как и ранее, отличить Covsi-19 от обычной острой респираторной вирусной инфекции поможет ПЦР-тест, который теперь делают всем пациентам с простудой.


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