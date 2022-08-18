Подмосковные врачи спасли пациентку с иголкой в желудке

Пациентка занималась шитьем и держала булавку в зубах, но нечаянно проглотила ее, сообщает телеканал “360”. Был проведен рентген и, к счастью, иглу обнаружили в желудке.

Врачи около часа пытались достать предмет при помощи эндоскопа и специального зажима. Как сообщает “Радио 1”, ситуация осложнялась тем, что пациентка проглотила иглу не на голодный желудок, а плотно позавтракав. К счастью, операция прошла успешно, врачи извлекли иглу, не повредив желудок.

Как отмечает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, пациентке очень повезло, что острие никуда не вонзилось. По словам заведующего эндоскопическим отделением Дмитрия Александровского, если вы проглотили иглу, нужно постараться как можно меньше двигаться, вызвать скорую и лечь на левый бок.