 

Мягкость замши и блеск металла: трендовые тенденции женской обуви на осень-2022

18.08.2022, 13:00, Разное
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Что касается женской обуви, то осенью 2022 года на пике популярности будут замшевые туфли. Они элегантные, нежные и изысканные. Такая обувь выглядит просто прекрасно и подходит практически под любой наряд, добавляя образу нотку гламура и притягательности.

Зимой в тренде будут высокие сапоги с заостренным носком. Такая обувь будет представлена в самых различных вариантах. В моде будут сапоги на плоском ходу, так как они максимально удобные и просто идеально подойдут для любой зимы. Вот несколько вариантов обуви, которые будут в тренде осенью и зимой.

Туфли с ремешком

Красивые и изысканные туфли с ремешком на щиколотке прочно войдут в базовый гардероб всех модниц.

Такую модель в ближайшие месяцы мы будем видеть практически повсюду. Хорошо будут смотреться модели, дополненные яркими стразами.

Балетки

Обувь на плоской подошве будет самым настоящим хитом этой осенью. Балетки станут любимой обувью, которая просто идеально подойдет на каждый день.

Интересно будут смотреться балетки в сочетании с высокими носками.

Естественно, они не заменят спортивную обувь, которая в этом году имеет довольно оригинальный дизайн и своего рода ретро-эстетику.

Блеск повсюду

Дизайнеры не побоялись заявить о себе при помощи блесток. Именно поэтому в тренде будут высокие сапоги-чулки до бедра со стразами.

Также в моде будут серебристые и золотистые туфли без задника, которые красиво сочетаются вместе с однотонными матовыми платьями.

Такой красивый и яркий цвет металла помогает добавить каждой девушке нотку гламура, стиля и индивидуальности.

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Туфли с мини-каблуком

Это отличная альтернатива обуви на платформе, так как небольшой каблук смотрится изысканно и элегантно, но при этом позволяет чувствовать себя комфортно при передвижении.

Отличным решением станут красивые и яркие модели с аппликацией. Хорошо смотрятся такие туфли в сочетании с вышитыми легинсами. Также можно носить обувь с любым красивым платьем, юбкой или же брюками.

Лоферы

Лоферы в этом году уверенно занимают лидирующие позиции.

Замшевые и глянцевые модели такой обуви хорошо смотрятся в сочетании со школьным или офисным деловым стилем. В такой обуви можно чувствовать себя комфортно.

Резиновые сапоги

Любителям активного отдыха точно понравится такая обувь. Модные резиновые сапоги были представлены многими дизайнерами.

Можно создать своего рода атмосферу уикенда с цветными чулками в рубчик и резиновыми сапогами, которые могут быть как до колена, так и до бедра.

Кожаные сапоги

Широко представлены модные обувные тенденции на зиму. Каждая девушка сможет себе найти именно то, что ей больше всего понравится.

В этом году в моде будет роскошный минимализм, который подразумевает под собой то, что максимально простые модели обуви дополнены неоновыми цветами, блестками и даже бахромой.

Отличным вариантом являются высокие сапоги длиной до бедра, которые просто идеально смотрятся вместе с короткой юбкой или шортами.

Также хорошим решением будут сапоги с квадратным носком, высотой немного выше колена, украшенные камешками.


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