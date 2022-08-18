“Просыпается любопытство, как устроена девочка. И тут урок преподает мама!” 4-летний сын Тодоренко вышел из-под контроля

Телеведущая Регина Тодоренко недавно стала матерью во второй раз. Похоже, появление нового члена семьи вызвало у старшего сына звезды сильные переживания. Недавно знаменитая мама рассказала подписчикам о том, что четырехлетний Миша сводит ее с ума своими выходками.

Вышел из-под контроля

Регина и ее супруг, певец Влад Топалов, во второй раз стали родителями летом текущего года. Наследник знаменитой пары появился на свет в Майами. Мальчика назвали Мирославом.

Тодоренко подробно рассказала о родах. Они проходили в воде. Регине помогала специально обученная женщина – доула. А моральную поддержку в процессе рождения ребенка оказывали муж и сын. Как ни странно, несмотря на столь юный возраст, Михаил следил за появлением на свет младшего брата.

Вероятно, это событие повлияло на душевное состояние ребенка. Сказалась и ревность к новому члену семьи. И теперь Миша всеми силами старается привлечь внимание мамы.

Мальчик вышел из-под контроля, донимает родительницу шалостями. Регина рассказала, что сын сначала разбил ее любимые магниты, привезенные из разных стран, потом съел активированный уголь и попытался попробовать таблетку для посудомоечной машины. Звездная мама просто выбилась из сил. И не знает, как справиться с ребенком.

Комментарий эксперта

Психолог Александра Миллер предполагает, что такое поведение малыша связано прежде всего со стрессом, который он испытал, когда увидел маму во время родов. Даже у взрослых мужчин, которые наблюдают за этим процессом, возникают тяжелые переживания. А о ребенке и говорить нечего. Для малыша мама – источник безопасности, защита и опора. А когда родительница стонет и морщится от боли и ребенок не может понять, почему это происходит, такой опыт разрушительно влияет на психику.

Кроме того, 4 года – возраст, когда дети начинают интересоваться вопросами пола. Мальчики хотят знать, как устроены девочки. В случае Миши первый урок преподает мама. Психолог убеждена, что Регина поступила неправильно, взяв сына с собой на роды.

Возможные последствия

По словам психолога, столь опрометчивый поступок родительницы не пройдет даром.

Шалости не единственное последствие негативного опыта, который пережил мальчик. Часто после подобных событий у детей появляется нервный тик, наблюдаются ночные кошмары и даже симптомы депрессии. А когда мальчик станет взрослым, негативный опыт, пережитый в раннем возрасте, повлияет на его личную жизнь, отразится в неприязни к женщинам, избегании близких отношений с ними.