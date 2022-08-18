 

В Chery начали переговоры по производству на площадках в России

18.08.2022, 12:05, Новости дня
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Китайский автопроизводитель Chery ведет переговоры с российскими производителями по вопросам локализации производства автомобилей в России, сообщил гендиректор компании АО «Чери автомобили рус» Владимир Шмаков.

«Прежде всего, в наших планах необходимость локализации производства на территории России. Chery признавала всегда, у нас были проекты по сборке автомобилей на территории России. По разным причинам эти проекты завершались раньше времени, которого мы бы хотели. На сегодняшний день вопрос локализации производства – это ответственность головного офиса, прежде всего. Он ведет интенсивные переговоры с рядом производителей российских на предмет возможности локализации», – передает ТАСС слова Шмакова.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, в чем секрет китайского автомобильного чуда в России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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