В Chery начали переговоры по производству на площадках в России

Китайский автопроизводитель Chery ведет переговоры с российскими производителями по вопросам локализации производства автомобилей в России, сообщил гендиректор компании АО «Чери автомобили рус» Владимир Шмаков.

«Прежде всего, в наших планах необходимость локализации производства на территории России. Chery признавала всегда, у нас были проекты по сборке автомобилей на территории России. По разным причинам эти проекты завершались раньше времени, которого мы бы хотели. На сегодняшний день вопрос локализации производства – это ответственность головного офиса, прежде всего. Он ведет интенсивные переговоры с рядом производителей российских на предмет возможности локализации», – передает ТАСС слова Шмакова.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, в чем секрет китайского автомобильного чуда в России.

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