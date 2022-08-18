Как защитить сердце в 40-градусную жару: Советы кардиолога

Волгоградский кардиолог, завполиклиникой Волгоградского ОККЦ, кандидат медицинских наук Наталья Давыдова дала советы по улучшения здоровья в зной. Многим россиянам сложно в летнее время, и их сердце нуждается в защите в 40-градусную жару.

По мнению медика, главной проблемой в знойную пору является недостаток жидкости в организме. Такой дефицит приводит к потере электролитов, важных для полноценного функционирования, калия, кальция и магния. Водный дисбаланс опасен также риском возникновения тромбов. Распознать угрозу для здоровья и жизни можно заранее по сильному потоотделению и судорогами в ногах.

В жаркие дни следует урегулировать свой рацион, отказавшись по возможности от жирной пищи. Заменой для указанной еды могут быть разнообразные каши, овощи и фрукты. Также, уверена кардиолог, не следует употреблять острую, жареную еду, лучше воздержаться и от приема алкогольных напитков. Не принесут пользы и энергетические напитки и сладкие колы. Вместо них лучше пить некрепкий чай без добавок или не холодную очищенную воду, при этом ее температура должна быть максимально близкой к температуре тела.

Особую осторожность следует соблюдать лицам, страдающим патологией сердечно-сусудистой системы. При этом важно следить за своим самочувствием, любое ухудшение должно стать поводом для срочная обращения к лечащему врачу. Если ситуация становится критической, необходимо безотлагательно вызывать скорую помощь. Жизненно важные медикаменты, их назначение и дозировка должны быть скорректированы заранее с помощью специалиста-медика. Также в сутки важно выпивать не менее двух литров воды, избегая перепадов температур и холодного душа, а также интенсивных разгрузок и поездок. После обеда и до вечера, примерно с 12.00 до 18.00 лица с хроническими заболеваниями и пожилым лучше избегать жарких мест и физических нагрузок.