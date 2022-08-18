Мнение: Инфляция вырывается на свободу

Всё идёт плохо — как я и предупреждал. Инфляция в Британии официально стала двузначной (ссылка), рекорд за более чем 40 лет. Вот только 40 лет назад ставка рефинансирования в Британии была 17%, а сейчас — 1,75%, то есть примерно на 10% ниже инфляции. Если вы держите деньги в фунтах стерлингов, вы теряете по 8% в год.

То же самое везде на Западе. В Прибалтике — 21-23%, в Чехии — 17%, в Польше — 14%, в Греции — 12%. В Германии пока что 9%, но это временно, так как везде инфляция быстро идёт вверх (ссылка). Краткосрочная причина — поражение Запада в санкционной войне против России. Долгосрочная (и неустранимая) — политика околонулевых процентных ставок.

Когда США в начале года попытались убить рубль, российский ЦБ включил стандартную и наиболее действенную защиту — задрал ставку до 20%, чтобы выжечь тем самым рублёвую инфляцию на корню. Как видите, сработало: всплеск рублёвой инфляции намочил отметку в 17%, но дальше цены начали откатываться обратно, и сейчас рублёвая инфляция уже ниже, 15%. Если ничего неожиданного не произойдёт, итого за 2022 год будет ещё меньше — может быть, 12%. Кстати, ЦБ уже вернул ставку по рублю к 8%, вполне умеренной величине.

Аналогичным образом действовали раньше и страны Запада: поднимали ставки по своим валютам, чтобы прижать разбушевавшуюся инфляцию обратно к плинтусу. Экономикам было больно, но это была временная боль, как от укола шприцом в глютеус максимус — помычал три секунды, а потом лекарство побеждает болезнь.

Но после 2008 это традиционное лекарство испортили. Капитализм силён своими кризисами — они очищают экономику по тому же принципу, по которому в портах чистили каравеллы от налипших на дно ракушек и водорослей. Цикл рост-кризис — биение сердца капитализма. Западным политикам было достаточно просто делать свою работу, как делали её их великие отцы и деды. К сожалению, эти безответственные вырожденцы решили, что могут обмануть законы экономики, отменить кризисы совсем. Несчастные даже не удосужились провести предварительно натурный эксперимент на какой-нибудь маленькой стране, а сразу же выложили новую механику «на прод», на экономики Евросоюза и США.

Последствия мы наблюдаем сейчас. Денег напечатано невероятно много, так что прорыв инфляции в розничные цены был вопросом времени. Сейчас это время настало, но главный калибр, — повышение ставки, — центробанки применить уже не могут, орудие разорвёт. Долгие годы сверхнизких ставок расслабили экономики до такой степени, что они не смогут выдержать даже косметического ужесточения ставок по кредитам — начнутся массовые банкротства, которые приведут к такой жёсткой посадке, что её впору будет назвать уже не посадкой, а крушением. Концы с концами не свести в принципе. Дёргать рычаг надо минимум к 20%, и не факт, что даже это поможет, так как печатные станки работали очень уж безответственно. А реально рычаг не могут поднять хотя бы до гомеопатических 3%. Вот этот разрыв — между 3% и 20% — преодолеть уже получится очень навряд ли.

А ведь официальная инфляция, которую публикуют на Западе — это тоже бутафория, попытка приуменьшить размер проблемы. Известный экономист Джон Вильямс вычисляет долларовую инфляцию по методикам 1980-х, которые не были ещё испорчены пиарщиками. Согласно его подсчётам, инфляция в США уже ближе к 17% (ссылка).

Теоретически есть два выхода из ситуации, оба плохие. Первый — задрать ставку до смертельного уровня, до 30-40%, и убить тем самым инфляцию вместе с экономикой. Второй — делать вид, будто ничего особенного не происходит, и дожидаться, покуда гиперинфляция не решит проблему долларов, фунтов и евро самостоятельно. Кстати, согласно одному из популярных определений, гиперинфляция — это когда цены удваиваются за три года, то есть когда инфляция три года подряд составляет 26% годовых. Эстония со своими 23% уже довольно близко к этой отметке.

Так вот, теоретически из ситуации есть два выхода. Но это теоретически, а на практике политики будут принимать решения, исходя из своих собственных шкурных интересов. И тут очевидно, что гигантов уровня Пола Волкера, которые смогут отдать приказ пристрелить смертельно больную лошадь, ни в США, ни в Евросоюзе нет. Если кто и заикнётся о поднятии ставки сразу на 20-30 процентов, его немедленно оттащат от трибуны и дефенестрируют по пражскому стандарту.

Следовательно, политики с чиновниками будут молчать и ждать, стараясь не подписывать никаких важных документов. А потом, когда гиперинфляция заставит граждан вспомнить романы Ремарка, они просто разведут руки в стиле Людвига Аристарховича: «Ой, а кто это сделал?».