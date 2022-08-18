 

Запах гари и дым: Москву накрыл смог

18.08.2022, 11:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Накануне жители некоторых южных районов столицы почувствовали запах гари. Как оказалось, причиной стали пожары в соседней области. К утру 18 августа смог накрыл всю столицу, предполагается, что запах дыма будет ощущаться еще около двух суток.

“Ветер, несущий из Рязанской области частицы горения, в ближайшие 36–48 часов сохранится, – цитирует РИА ФАН синоптика Евгения Тишковца.

При этом Мосэкомониторинг не увидел превышения концентрации продуктов горения в московском воздухе. Хотя, как сообщает телеканал “360”, примерно на 30% возросла концентрация веществ, характерных для горения. Так как пожары находятся далеко от столицы, превышения не ожидают.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12.21 / Оля, которой не существует в природе – Личное мнение

15.06.21 / Принятый закон запрещает изымать у граждан-должников их домашних животных

06.06.22 / Кроссовер EXEED TXL может получить в РФ более мощный 2,0-литровый двигатель в 2022 году

02.03.22 / Губернатор Петербурга Беглов рискует провалить проект «Остров фортов»

16.04.22 / Мнение: Сложившийся консенсус

11.07.22 / “Тогда мне казалось, обо мне все будут заботиться”: супруга рэпера Feduk Саша Новикова рассказала о беременности и похудении

22.01.21 / В геленджикском дворце ищут заблудившихся офицеров с «ядерным чемоданчиком»

04.05.22 / Сикорский – бездействие Германии делает её слабой в глазах Центральной Европы

04.06.21 / “Я чувствую себя неудачницей”: Ким Кардашьян впервые рассказала, почему ушла от Канье Уэста

29.09.20 / Мария Кожевникова, Виктория Дайнеко и другие гости модной презентации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика