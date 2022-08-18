Запах гари и дым: Москву накрыл смог

Накануне жители некоторых южных районов столицы почувствовали запах гари. Как оказалось, причиной стали пожары в соседней области. К утру 18 августа смог накрыл всю столицу, предполагается, что запах дыма будет ощущаться еще около двух суток.

“Ветер, несущий из Рязанской области частицы горения, в ближайшие 36–48 часов сохранится, – цитирует РИА ФАН синоптика Евгения Тишковца.

При этом Мосэкомониторинг не увидел превышения концентрации продуктов горения в московском воздухе. Хотя, как сообщает телеканал “360”, примерно на 30% возросла концентрация веществ, характерных для горения. Так как пожары находятся далеко от столицы, превышения не ожидают.