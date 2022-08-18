 

Юбки, топы, свитера: цвет Very Peri назван самым «горячим» в 2022

18.08.2022, 11:39, Разное
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Самый модный цвет 2022 года представляет собой сочетание синего и фиолетового. Секрет его популярности заключается в том, что он подходит любому цвету волос и оттенку кожи лица. Цвет под названием Very Peri предлагает новый и свежий взгляд на синий цвет с его фиолетовым оттенком. Он выражает радость и креативность, и уместно смотрится как в повседневных образах, так и в официально-деловых.

Сочетание стиля и комфорта

Скоро наступит период холодов и, конечно, незаменимый элемент в женском гардеробе – это теплый свитер или кардиган. Пушистый мягкий свитер можно носить отдельно или в сочетании с рубашкой. Такой образ смотрится выигрышно в любом возрасте, благодаря своей универсальности.

Стильная объемная куртка – мечта многих модниц. Она не только теплая, но и очень удобная. Ее можно сочетать с высокими сапогами на каблуке или армейскими ботинками.

Также этой осенью стилисты рекомендуют обратить внимание на одежду из экологичного меха. В ней вы точно обратите на себя внимание окружающих и получите много комплиментов!

Домашний уют

Мода распространяется также и на домашние образы. Такая сорочка подчеркнет женственность своей обладательницы и достоинства ее фигуры.

Внимание к деталям

Оттенки синего и фиолетового можно сочетать не только в одежде, но и в макияже. Главное – во всем соблюдать умеренность, чтобы образ не получился вызывающим.

И, конечно, стильный вариант маникюра, который смотрится очень женственно и элегантно. Сочетание красивых оттенков вызывает ассоциации с весной, когда природа оживает и радует нас своими яркими красками.

Модные аксессуары

Любите экспериментировать? Тогда вам точно придется по душе такая необычная сумка. Школьницы точно оценят этот “плюшевый” тренд.

Привлеките изобилие в свою жизнь с этим кошельком цвета 2022 года!

Верхняя одежда, аксессуары, макияж, маникюр – не важно, что вы выберите, главное – помните о цвете.


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