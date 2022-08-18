Что делать, чтобы лак держался на ногтях дольше: ошибки, которых стоит избегать, и хитрые лайфхаки

Часто бывает так, что после того, как сделали маникюр, буквально через несколько дней лак покрывается трещинами и появляются сколы. Есть некоторые ошибки, которые многие допускают и из-за этого лак не держится на ногтях. Вот несколько таких ошибок, а также советы относительно того, как повысить стойкость покрытия.

Длительное пребывание пальцев в воде

Когда наши ногти погружаются в воду, то эта среда изменяет их микроструктуру. Роговая пластина расширяется и при нанесении эмали внутри запечатывается влага.

По мере высыхания покрытие частично впитывает влагу, что приводит к преждевременному отслаиванию лака.

Замачивание требуется для того, чтобы смочить огрубевшую кожу на ногах, однако, такая процедура совсем не нужна для нежной кожи рук, особенно непосредственно перед полировкой ногтей.

Именно поэтому должен быть промежуток между ванной для рук и полировкой. Лучше всего, если этот промежуток будет составлять несколько часов. Это позволит сделать так, что покрытие будет держаться достаточно долго.

Не стоит также мочить пальцы после маникюра как профессионального, так и домашнего. Длительное замачивание и последующая сушка могут привести к расширению и сжатию роговых пластин, приподнимая лак. Кроме того, со временем ногти могут стать достаточно ломкими.

Именно поэтому, чтобы покрытие держалось как можно дольше, нужно просто подождать некоторое время, прежде чем долго принимать ванну, плавать или мыть посуду. Кроме того, очень важно ограничивать использование различных абразивных средств и химических веществ.

Отсутствие полировки ногтей перед покраской

После стрижки ногтей и придания им желаемой формы, обязательно нужно отполировать ногтевую пластину.

Когда мы подпиливаем ноготь шероховатой пилочкой, мы можем создать мельчайшие микротрещины в кератине. Несмотря на то, что эти микротрещины не видны визуально, однако, они могут негативно повлиять на долговечность нашего маникюра.

Именно поэтому, после подпиливания ногтей нужно их хорошо полировать. Также можно использовать стеклянную пилочку с мелкой зернистостью, чтобы несколько сгладить свободные края ногтевой пластины.

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Окрашивать кутикулу

Чтобы продлить стойкость маникюра, нужно избегать нанесения лака на кутикулу. С кожи покрытие смывается намного быстрее, чем с ногтей.

Если лак будет между кутикулой и роговой пластиной, то при отслаивании с кожи, он постепенно отслоится и от ногтей, пусть даже и на микроскопическом уровне.

Именно поэтому, перед нанесением покрытия, нужно смазать кожу кокосовым маслом, бальзамом или вазелином. Однако, нужно быть осторожным, чтобы не задеть роговую пластину, так как это негативно скажется на долговечности маникюра.

Маслянистая субстанция поможет создать барьер. При окрашивании кутикулы лаком, его можно будет сразу же легко убрать.

Как продлить срок службы покрытия

Как правило, если ногти ломкие и слабые, то лак будет откалываться намного легче и быстрее.

Именно поэтому, важно избегать продуктов, содержащих камфору, формальдегид, толуол и другие токсичные химические вещества.

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Стоит выбирать средства, в составе которых присутствуют увлажняющие и питательные компоненты, а также обладающие высокой стойкостью. Это касается не только цветного лака, но также базы и финиша.

Качественное верхнее покрытие не только блестящее, но также ударопрочное и устойчивое к сколам. Именно поэтому, не стоит экономить на средствах, предназначенных для выполнения маникюра. Также важно проводить укрепление и лечение ногтей.

Следуя этим довольно простым правилам, можно на более длительное время сохранить красоту маникюра и сделать так, чтобы лак держался довольно долго.