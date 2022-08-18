 

МВД Нидерландов выпустило инструкцию по экономии воды при разгоне митингов

18.08.2022, 11:33, Разное
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Разгонять митинги против роста цен на ЖКХ нужно с минимальным расходом воды – с таким заявлением выступил министр внутренних дел Нидерландов Ханке Слот.

Среди голландских полицейских начали распространять методичку, в которой отмечены части тела, которые должны подвергаться атаке из водомёта.

Согласно рекомендациям МВД, операторы водомётов должны концентрироваться на трёх точках: лоб человека, грудная клетка и живот. Поливать водой руки, ноги и другие части тела, согласно предложенной методичке, неэкономно и неэффективно.

Новые правила разгона митингов устанавливают предельный объём воды на одного демонстранта – до 14,5 литров. Следить за экономным использованием ресурсов предполагается при помощи счётчиков, установленных на водомётах. На рассмотрении в парламенте также находится закон, который позволит включить стоимость воды для разгона демонстраций в коммунальные счета самих демонстрантов.

– Если раньше водомёты считались экологичным и экономичным способом окончательно утверждать решения партии и правительства, то теперь мы вынуждены считать каждый литр, – сказал министр Ханке Слот. – Мы призываем граждан меньше протестовать против роста тарифов, а если митинг всё-таки происходит, то крайней мере просим не убегать и вообще меньше двигаться, чтобы полицейские могли точнее целиться. Плюсом будет ношение яркой одежды с концентрическими символами в районе грудной клетки и живота.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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