5 причин внедрить email маркетинг прямо сейчас

В этой статье мы расскажем, для чего нужна e-mail рассылка, и как без проблем использовать ее мощный потенциал. Для этого не требуется ни больших затрат, ни каких-то сложных условий. Основное — грамотный подход и хорошая программа для массовой рассылки e-mail . Перечислим основные причины, по которым вам пора внедрять рассылки в свой бизнес, если вы еще не сделали этого.

1. Высокая окупаемость

Практика показывает, что этот маркетинговый инструмент обеспечивает самую большую рентабельность среди всех каналов интернет-продвижения. Это обусловлено тем, что электронной почтой пользуется каждый второй житель планеты. Добавим сюда низкую стартовую стоимость, и вы сможете оценить всю привлекательность email-маркетинга. Можно даже не тратиться изначально на поиск большой базы подписчиков или использование продвинутых программ массовых рассылок. Многие сервисы предлагают бесплатный тариф с определенным лимитом (например, до 1000 адресов). То есть, повышение прибыли вы увидите уже при нулевых вложениях, а потом сможете приобрести мощный функциональный инструмент для продвижения.

2. Автоматизация процессов

Здесь преимущества email-маркетинга очевидны. Используйте триггерные письма, и вы сможете поднять открываемость в 8 раз. Подписчики будут получать персонализированные обращения, у которых на 70,5% выше читаемость и на 152% больше конверсионных действий.

Это позволяет генерировать прибыль в автоматическом режиме. Чтобы настроить функцию, используйте современный сервис массовых рассылок.

Пользуясь им, можно создать грамотную воронку продаж. Цепочка писем будет рассылаться в автоматическом, заранее настроенном режиме.

3. Повышение лояльности и удержание клиентов

Чтобы определить, сколько клиентов воспользовалось повторно вашим предложением, существует специальная метрика — Retention rate. Причем, как показывают результаты исследований, повторные продажи требуют в разы меньше затрат, чем приобретение нового клиента. Очень хорошо, например, действует такой инструмент, как напоминание об оставленной в корзине вещи. Чтобы определить общую прибыль, получаемую за все время общения с клиентом, существует специальная метрика LTV (Lifetime Value).

4. Все возможности для аналитики

Раз уж мы заговорили о метриках — платные сервисы рассылок, например, программы Епочты, дают достаточную статистику для отслеживания эффективности каждой маркетинговой кампании. Вы можете отследить клики по ссылкам, продажи с писем и т.д. Это позволяет своевременно вносить изменения и совершенствовать используемые инструменты.

5. Объединение всех маркетинговых каналов

При регистрации в соцсетях и мессенджерах обычно в качестве идентификатора пользователя используется электронная почта. Вы можете дать рекламу в выбранной соцсети, используя имеющуюся базу адресов. Это позволяет «достучаться» даже до неактивных подписчиков.