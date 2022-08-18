Мнение: Происки врагов культуры России?

Правильно сказал президент России Владимир Путин, поддерживаю! Речь про вот эти его слова: «Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость…».

Но не успел Владимир Путин высказаться про врагов России, которые хотя отменить нашу культуру, как враги культуры России в Казани нагрянули с обыском к Айсылу Кадыровой.

Айсылу – журналистка и театральный критик, много писала и пишет именно про культуру России, работала в жюри прессы Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск», в экспертных советах и жюри Национального российского конкурса и фестиваля «Золотая маска», Фестиваля театров малых городов России, Всероссийского фестиваля камерных спектаклей "Один. Два. Три" и других. Публиковалась в журнале «Театр», медиапроекте «Idel.Реалии», газете «Экран и Сцена».

А с обыском к Кадыровой пришли по уголовному делу, возбужденному по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). И это при том, что Айсылу никогда не писала про спецоперацию России на Украине, не ходила на митинги и пикеты в поддержку экстремиста Навального, не лйакала посты профессиональных борцов с режимом в соцсетях.

По всей видимости, чтобы наезд на Айсылу Кадырову не выглядел наездом на культуру России, обыски у нее прошли одновременно с обысками у други журналистов и активистов.

Айсылу проходит по уголовному делу в качестве свидетеля. Но у нее изьяли компьютер, ноутбук, гаджеты. Подозреваю, что именно для того, чтобы Айсылу не писала про культуру России.

А как еще можно обьяснить наезд на журналиста, которая всю жизнь занималась именно популяризацией культуры России? У меня других версий нет. Подозреваю, что это происки именно врагов культуры России, окопавшихся в полиции Казани. Или я ошибаюсь?

Фотография Айсылу Кадыровой отсюда

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