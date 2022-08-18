 

Мнение: Наступление на Кодему

18.08.2022, 11:20, Разное
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Интересный репортаж Наданы Фридрихсон из района Кодемы, где ЧВК "Вагнер" ведет бои за взлом линии Зайцево-Кодема, которая прикрывает юго-восточные окраины Артемовска. Пока что наши зацепились за восточные окраины Артемовска и ждут продвижения с северо-востока и северо-запада, чтобы начать постепенное продвижение в самом городе.

Источник: Colonel Cassad


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