Мнение: Наступление на Кодему

Интересный репортаж Наданы Фридрихсон из района Кодемы, где ЧВК "Вагнер" ведет бои за взлом линии Зайцево-Кодема, которая прикрывает юго-восточные окраины Артемовска. Пока что наши зацепились за восточные окраины Артемовска и ждут продвижения с северо-востока и северо-запада, чтобы начать постепенное продвижение в самом городе.

—