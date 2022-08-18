ВСУ якобы нанесли три удара дронами-камикадзе по Энергодару
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Украинские военные ночью нанесли три удара барражирующими боеприпасами по третьему микрорайону Энергодара, незначительно повреждено здание администрации, сообщают власти города.
«Подконтрольные Киеву вооруженные формирования в ночное время нанесли три удара барражирующими боеприпасами по Энергодару. Взрывы произошли в непосредственной близости от жилых домов и гражданской инфраструктуры третьего микрорайона города, пострадавших нет», – сообщается в Telegram-канале администрации города.
Отмечается, что зафиксированы минимальные повреждения здания городской администрации, нанесен ущерб системе кондиционирования воздуха. В сообщении уточняется, что специалисты занимаются устранением последствий нанесенных ударов.
Накануне украинские войска открыли массированный огонь по Энергодару.
Напомним, в результате предыдущего обстрела было зафиксировано не менее шести прилетов в район, где находится Запорожская АЭС. Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. В последние дни украинские войска нанесли несколько ударов по территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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