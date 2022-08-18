Военкино решило развивать метавселенные с популярными персонажами

Фонд поддержки военно-патриотического кино (Военкино) намерен начать лицензирование наиболее популярных персонажей для использования в других художественных проектах, сообщил генеральный директор Военкино Максим Ксензов на форуме «Армия-2022».

«Хочу сказать о возможностях по созданию экосистем или метавселенных. Если персонажи фильма нашли любовь зрителей, они могут преображаться в других проектах, сериалах, мультфильмах», – передает ТАСС слова Ксензова на дискуссионной сессии Военкино, посвященной поддержке проектов.

По его словам, речь идет о лицензировании. «Мы знаем, например, Машу и Медведя, Чебурашку. На основе этих героев создаются игрушки, это и есть лицензирование. И мы тоже планируем этим заниматься», – сообщил глава Военкино.

Экскурсии по местам, где снимался фильм, музейная экспозиция военной техники, задействованной в фильме – это будет постоянно стимулировать внимание зрителей к тому или иному проекту, отметил гендиректор. «Это такая попытка нового формата взаимодействия и с кинопроектом, и со зрителем. Уже сейчас фонд начал этим заниматься. И мы понимаем, что этому надо уделять достаточно большое внимание», – заключил он.

В рамках научно-деловой программы международного форума «Армия-2022» Военкино проводит серию дискуссионных сессий, на которых эксперты и специалисты киноиндустрии обсуждают вопросы производства художественных проектов и их поддержки.

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