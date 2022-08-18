Маскировать его челкой вовсе не обязательно: трендовые прически 2022 для женщин с высоким лбом

Высокий лоб часто считается недостатком. По этой причине представительницы прекрасного пола стараются подобрать подходящую стрижку, чтобы скрыть его. Но что, если мы скажем вам, что это совсем не верно, и вместо этого вы должны подчеркивать эту черту своего лица? Многочисленные звезды уже давно делают это, и сегодня мы хотим доказать вам, что вовсе необязательно высокий лоб маскировать челкой.

Любой, кто хочет замаскировать высокий лоб, первое, что, вероятно, сразу подумает о челке. И челка продолжает оставаться прекрасным вариантом. Она может быть классическая прямая, рваная или косая.

Кроме того, искусственная челка может прийти вам на помощь, если вы не хотите стричь волосы. Для этого завяжите высокий хвост, позволяя концам спадать на лоб.

Рассмотрим основные тренды причесок для высокого лба.

Волнистый боб

Эта прическа позволяет подчеркнуть вашу красоту. Волосы формируют так называемое обрамление, которое смягчает черты лица.

Такие звезды, как Дженнифер Лопес, Джулия Робертс и Сара Джессика Паркер, давно сделали такую стрижку: больше не нужно скрывать лоб челкой, разрешено почти все!

Классический боб с боковым пробором

Волнистый боб, без сомнения, является одной из наших любимых причесок для высокого лба, но классический боб также идеально подходит.

Вы можете сочетать и то, и другое с косой челкой, а также с челкой-шторкой, а также выбирать между боковым и центральным пробором.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Гладкая прическа

Эта прическа, в которой волосы зачесаны строго назад. Все выглядит так, как будто вы только что вышли из моря или бассейна. Укладка подходит как для волос, завязанных в конский хвост, так и для распущенных.

Асимметричный боб с боковым пробором

Боковой пробор в сочетании с асимметричным бобом смотрится очень свежо и современно. Если вы ищете прически для высокого лба, вы можете выбрать не только классический вариант боба или волнистый, но и асимметричный. В результате получается частично замаскированная область лба.

Пикси

Пикси можно делать по-разному, она может быть короче или длиннее. Главное, что такая стрижка подходит для женщин всех возрастов, будь то дамы в возрасте 20 лет или старше 50. Прическа заставляет вас выглядеть дерзко и молодо.

Поскольку срез также характеризуется рваными прядями в верхней части лица, он имеет тот же эффект, что и челка – высокий лоб скрыт прической. Пикси также идеально подходит для тонких волос.

Ультракороткая стрижка

Ультракороткая стрижка, без сомнения, является модным, хотя и смелым вариантом, на который сегодня отваживается все больше и больше дам. Тем не менее, вы должны быть осторожны с использованием машинки, если вы подбираете себе прическу для высокого лба. Особенно если вы обладательница угловатого лица.

Как правило, в такой прическе форма лица, контуры и черты играют чрезвычайно важную роль, потому что, как только волосы на голове исчезают, все недостатки становятся более явными. Таким образом, дамы с симметричным лицом и мягкими чертами лица могут с большей вероятностью носить такую ультракороткую стрижку, чем женщины с грубыми чертами. В последнем случае лучше выбирать что-то более удлиненное.