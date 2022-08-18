 

Как сочетать леггинсы с высокими сапогами, если вам за 50: шикарные примеры от модных возрастных блогеров

18.08.2022, 10:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Леггинсы – одна из главных модных тенденций 2022 года. Благодаря своей универсальности, они идеально подходят для создания разных стилей – от повседневного до официального. Кроме того, их можно сочетать со всеми видами обуви: от кроссовок до босоножек на каблуке. Мы сделали подборку стильных образов с леггинсами для сезона осень-зима, которые подойдут женщинам разных возрастов.

Мода вне возраста

В холодную погоду легинсы лучше всего сочетать с высокими сапогами и длинным пальто.

Поскольку леггинсы – это узкие брюки, они стильно смотрятся с объемными вещами из трикотажа, как на модели на фото.

Если вы не любите стиль оверсайз, то подчеркнуть фигуру можно при помощи широкого пояса.

Еще один пример яркого образа для женщин старше 50 лет.

Помните об аксессуарах, которые подчеркнут вашу женственность и элегантность. Очки, объемные серьги и браслеты отлично дополнят любой образ.

Этот вариант отлично подойдет для прогулки по парку холодным осенним вечером.

Леггинсы могут быть частью делового стиля, главное, правильно сочетать их с другой одеждой.

Любителям комфорта стилисты советуют сочетать леггинсы с армейскими ботинками, трикотажем и пальто прямого кроя.

Такой образ прекрасно дополнит модный головной убор.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07.20 / Мнение: Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев

06.09.21 / Удобные фасоны, шикарные модели: какие трендовые брюки осени идеально подходят для зрелых дам

20.06.22 / Почему в России не стоит вкладываться в недвижимость

31.05.22 / Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме

09.02.22 / В России снова выявили более 180 тысяч новых случаев COVID-19

18.02.22 / Сайт Госуслуг больше не совместим с заглушками для веб-камер

04.05.22 / К 2024 году ФМС наладит выпуск шенгенских виз в рамках программы импортзамещения

06.12.21 / Необычный дом с секретом выставлен на продажу в Англии, ведь покупатель еще получит то, что находится под землей — целый город

01.08.22 / Макрон: «Я в очередной раз предупредил Путина, что Африка – наша колония»

10.02.22 / Анна Хилькевич посетовала на ревность супруга к коллегам по сцене

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика