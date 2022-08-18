Как сочетать леггинсы с высокими сапогами, если вам за 50: шикарные примеры от модных возрастных блогеров

Леггинсы – одна из главных модных тенденций 2022 года. Благодаря своей универсальности, они идеально подходят для создания разных стилей – от повседневного до официального. Кроме того, их можно сочетать со всеми видами обуви: от кроссовок до босоножек на каблуке. Мы сделали подборку стильных образов с леггинсами для сезона осень-зима, которые подойдут женщинам разных возрастов.

Мода вне возраста

В холодную погоду легинсы лучше всего сочетать с высокими сапогами и длинным пальто.

Поскольку леггинсы – это узкие брюки, они стильно смотрятся с объемными вещами из трикотажа, как на модели на фото.

Если вы не любите стиль оверсайз, то подчеркнуть фигуру можно при помощи широкого пояса.

Еще один пример яркого образа для женщин старше 50 лет.

Помните об аксессуарах, которые подчеркнут вашу женственность и элегантность. Очки, объемные серьги и браслеты отлично дополнят любой образ.

Этот вариант отлично подойдет для прогулки по парку холодным осенним вечером.

Леггинсы могут быть частью делового стиля, главное, правильно сочетать их с другой одеждой.

Любителям комфорта стилисты советуют сочетать леггинсы с армейскими ботинками, трикотажем и пальто прямого кроя.

Такой образ прекрасно дополнит модный головной убор.