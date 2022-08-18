 

Россиянам 30 лет продавали подкрашенную свёклой щуку под видом тунца

18.08.2022, 9:33, Разное
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Специалистам Роскачества удалось раскрыть одну из самых масштабных фальсификаций в новейшей истории России – более 30 лет западные компании поставляли на отечественный рынок подкрашенную щуку под видом тунца.

Импорт стартовал ещё в 1992 году в рамках гуманитарной помощи ЕС и США.

В условиях политический и экономической нестабильности российские надзорные ведомства не имели возможности проверять качество любой поставки, тем более гуманитарной, а тунец был абсолютно новым для отечественного потребителя продуктом. В итоге предприниматели из США и Великобритании поставляли в Россию суррогат.

Главный врач Роскачества сообщил, что стандарты на ввозимый тунец приняли в 1994 году, но только эксперты обратили внимание, что по ним можно ввозить щуку.

– Была проведена комплексная проверка, которая однозначно показала, что весь поставляемый в Россию тунец является ничем иным, как подкрашенной в свекле щукой, – констатировал он.

Как отмечают эксперты, зарубежные компании приобретали в России щуку и свёклу, которые отправлялась на переработку в ЕС и США. Затем продукция снова ввозилась в РФ, причём западные компании от этих манипуляций получали прибыль свыше 300 процентов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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