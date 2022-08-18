«Как бы ни было трудно, прямое общение важно» — Шольц о значении переговоров с Путиным

Продолжать прямые переговоры по Украине с президентом РФ Владимиром Путиным крайне важно, считает Олаф Шольц. Об этом канцлер ФРГ сообщил в интервью газете Dagens Nyheter. Кроме того, Шольц заявил, что не надеется на улучшение отношений с Россией «в обозримом будущем», а также поддержал заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.



AP

Прямые контакты с президентом РФ важны, заявил канцлер. «Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента РФ напрямую, чтобы РФ взяла на себя прямую ответственность. Моё чёткое послание ему заключается в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает. Путин должен знать, чего мы от него требуем. Вот почему я считаю, что такие переговоры важны, в том числе и в будущем», — подчеркнул он изданию Dagens Nyheter.

Тем не менее Шольц не надеется на нормализацию отношений с Москвой «в обозримом будущем». По его словам, это невозможно до тех пор, пока РФ не прекратит спецоперацию, не выведет войска с территории Украины и не заключит мир на «разумных условиях», отмечает Dagens Nyheter.

Канцлер также выразил поддержку Германией заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО: «Германия завершила все необходимые для этого процедуры всего за две недели. Я надеюсь, что семь оставшихся членов вскоре ратифицируют присоединение, включая Турцию». Шольц напомнил, что на саммите НАТО в Мадриде протоколы о присоединении подписали все 30 союзников, пишет Dagens Nyheter.

Олаф Шольц отметил также близкий союзнический дух германо-шведских отношений и схожий взгляд по многим международным вопросам в кризисный период: «Для меня Швеция является одним из особенно близких партнёров и друзей. Вступление Швеции в НАТО даёт нам ещё одну возможность совместно отстаивать безопасность и мир, и это очень много для меня значит», — заявил канцлер, пишет Dagens Nyheter.