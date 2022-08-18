Реальные зарплаты британцев сокращаются рекордными темпами

Средний уровень зарплат британских служащих и рабочих в реальном выражении в период с апреля по июнь 2022-го упал на 3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, передаёт CNN. По информации канала, такое падение, связанное с мощнейшей инфляцией, стало рекордом за всю историю соответствующих наблюдений, ведущихся с 2001 года.



AP

Покупательная способность занятого населения Великобритании на фоне непрекращающегося роста цен продемонстрировала самое сильное снижение за более чем 20 лет, пишет CNN со ссылкой на данные, опубликованные во вторник Национальным статистическим бюро страны (ONS).

Как пишет сайт канала, статистика свидетельствует, что средняя зарплата в реальном выражении — то есть с поправкой на инфляцию — между апрелем и июнем 2022-го сократилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Реальный уровень заработной платы продолжает падать, — прокомментировал ситуацию в Twitter начальник отдела экономической статистики ONS Даррен Морган. — Если исключить премии, он по-прежнему сокращается самыми быстрыми темпами с 2001 года, когда начали вести соответствующие наблюдения».

При этом, по данным ONS, уровень зарплат без учёта инфляции и премий в тот же период подрос на 4,7%, однако, поскольку цены при этом растут значительно более высокими темпами, покупательная способность работников сокращается.

Как напоминает журналист CNN, инфляция в Великобритании достигла рекордного за последние 40 лет уровня, составив 9,4%, — и, по прогнозам специалистов, должна будет до конца года вырасти ещё сильнее. Во вторник аналитическая компания Kantar сообщила, что по итогам последних четырёх недель в британских продуктовых магазинах цены в среднем выросли на 11,6%, а средний уровень расходов на продукты в год увеличился на £533 (39308 руб.).

Параллельный рост затрат на электроэнергию, который уже стал «колоссальным» — средний годовой уровень расходов на неё за этот год уже подскочил на 54%, составив £2000 (147 тыс. руб.), — обернулся для миллионов британцев кризисом стоимости жизни, из-за которого многие теперь вынуждены делать сложный выбор между едой и отоплением, подчёркивается в материале CNN. Ожидается, что ситуация ухудшится: по оценкам отдельных аналитиков, уже к следующей весне для миллионов домохозяйств расходы на электричество могут преодолеть планку £5000 (367 тыс. руб.), пишет американский канал.

Британские служащие и рабочие в последние месяцы всё чаще требуют от руководства компенсировать рост ежедневных расходов, повысив зарплату, отмечает обозреватель CNN. Как напоминает журналист, в июне тысячи работников железных дорог приняли участие в масштабной забастовке, добиваясь индексации зарплат.

А в минувший вторник руководство авиакомпании British Airways повысило оклады тысячам своих сотрудников, занятых на стойках регистрации в аэропортах, отреагировав таким образом на поступавшие со стороны профсоюза угрозы объявить забастовку, пишет автор.