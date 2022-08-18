Лукашенко заявил о прорыве (очередном) в деле строительства Союзного государства с Россией
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Совершен прорыв в деле строительства белорусско-российского союза, а интеграционное сотрудничество наполнилось новым содержанием, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву по случаю его дня рождения.
«В немалой степени благодаря вашему личному вкладу в процесс углубления белорусско-российских отношений мы совершили бесспорный прорыв в деле строительства Союзного государства, наполнили новым содержанием интеграционное сотрудничество», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы главы белорусского государства.
В поздравлении Лукашенко выразил убежденность, что активная деятельность и высокая работоспособность Мезенцева «будут и далее направлены на расширение двусторонних контактов и оказание содействия в реализации взаимовыгодных проектов».
Ранее Лукашенко назвал посольство Белоруссии в РФ вторым правительством.
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