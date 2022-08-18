 

Лукашенко заявил о прорыве (очередном) в деле строительства Союзного государства с Россией

18.08.2022, 9:15, Новости дня
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Совершен прорыв в деле строительства белорусско-российского союза, а интеграционное сотрудничество наполнилось новым содержанием, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву по случаю его дня рождения.

«В немалой степени благодаря вашему личному вкладу в процесс углубления белорусско-российских отношений мы совершили бесспорный прорыв в деле строительства Союзного государства, наполнили новым содержанием интеграционное сотрудничество», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы главы белорусского государства.

В поздравлении Лукашенко выразил убежденность, что активная деятельность и высокая работоспособность Мезенцева «будут и далее направлены на расширение двусторонних контактов и оказание содействия в реализации взаимовыгодных проектов».

Ранее Лукашенко назвал посольство Белоруссии в РФ вторым правительством.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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