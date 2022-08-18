 

ЦКБ «Рубин» раскрыло характеристики беспилотника «Суррогат-В»

18.08.2022, 9:15, Новости дня
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Центральное конструкторское бюро «Рубин» представило на форуме «Армия-2022» новейший подводный беспилотник «Суррогат-В» («Ведомый», Surrogate-W, Wingman), имитирующий действия субмарины, и впервые озвучило его характеристики.

Впервые о проекте беспилотника «Суррогат» говорили на форуме «Армия-2021», но его характеристики не стали раскрывать, передает РИА «Новости».

«ЦКБ «Рубин» продемонстрировало на выставке «Армия-2022» свое видение перспективного сверхтяжелого автономного подводного робота. Необитаемый аппарат, предназначенный для совместных действий с подводными лодками, назван «Суррогат-В» («Ведомый»)», – отметил представитель ЦКБ.

Он уточнил, что необитаемый аппарат сохранил водоизмещение около 40 тонн, но за счет применения перспективных технологий его функции заметно расширятся. Дальность плавания увеличится до 800 миль за счет применения новой версии литий-ионной аккумуляторной батареи. У аппарат также появится возможность заряжаться как на борту корабля-носителя, так и от донных станций. Кроме того, прорабатывается версия энергоустановки на базе электрохимических генераторов.

«В соответствии с замыслом, «Суррогат-В» будет обеспечивать действия обитаемых подводных лодок, в первую очередь – в части сохранения и восстановления их скрытности. «Ведомый» возьмет на себя выполнение задач, которые могут демаскировать «ведущего», – связь, использование активных средств поиска», – заключил представитель «Рубина».

Ранее сообщалось, что ЦКБ МТ «Рубин» впервые продемонстрирует на своем стенде новые модели и образцы необитаемых подводных телеуправляемых аппаратов. Участники и гости форума «Армия-2022» смогут увидеть: морской мобильный подводный аппарат «Юнона», научно-исследовательский АНПА «Клавесин-2Р» и модель телеуправляемого необитаемого подводного аппарата рабочего класса «КИТ-3000». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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