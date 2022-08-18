 

“Родила копеечку!”: певица Монеточка впервые стала мамой

18.08.2022, 9:05, Разное
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В личном блоге популярная певица рассказала радостную новость. Она опубликовала видео, на котором ее супруг и по совместительству продюсер Виктор Исаев держит на руках крохотный сверток с ребенком. “Мы сделали кое-кого”, – цитирует Монеточку Пятый канал.

Стоит отметить, что о родах артистка также всех оповестила в личном блоге. Она опубликовала снимок, на котором виден живот, и заявила, что едет в роддом. У певицы и ее супруга появилась на свет дочь, это случилось в одном из госпиталей Вильнюса, пишет VSE42.RU.

В комментариях поклонники поддержали Монеточку. “Мои поздравления! Как назвали?”, “Монеточка родила копеечку!”, “Поздравляю, ты большая молодец, терпения, здорового малыша и спокойствие. Все еще впереди”, “Поздравляю вас, пусть все будет хорошо, а ваша семья здорова и счастлива!” – написали в комментариях.

Стоит отметить, что Монеточка вместе с мужем убежала в Литву почти сразу после начала спецоперации. О своей беременности артистка рассказала в интервью Ирине Шихман в мае этого года. Она признавалась, что очень грустит из-за того, что будет рожать вдали от дома, пишет URA.RU.


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