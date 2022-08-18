 

Какое жилье можно купить в Москве за 3 млн

18.08.2022, 9:05, Разное
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На рынке новостроек Москвы есть предложения стоимостью до 4 млн рублей. Однако покупателям со столь скромным по столичным меркам бюджетам можно рассчитывать лишь на апартаменты, да и то минимальной площади – от 9 «квадратов».

За 3,3 млн рублей предлагаются апартаменты в проекте “Причал” – отремонтированном кирпичном доме в районе Левобережный. Такая же цена действует на апартаменты площадью 9,1 кв. м в проекте “Лофт на Херсонской 41А” в Черемушках.

От 3,4 млн рублей начинаются цены в комплексе “New Form Аминьевское” в Очаково-Матвеевском. Минимальная площадь лотов – 12,3 кв. м.

За 3,5 млн рублей можно купить апартаменты площадью 10,5 кв. м в проекте “Апартаменты в Кусково” в районе Вешняки или жилье площадью 14,1 кв. м в комплексе «Лофт на Рябиновой» в Очаково-Матвеевском.

Ценник от 3,8 млн рублей действует в проекте “Лофт на Вернадского” в районе Проспект Вернадского. Минимальная площадь – 11 кв. м.

Все апартаменты в данной подборке предлагаются с отделкой.


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