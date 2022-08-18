Тенденции причесок осень-зима 2022 и модное окрашивание: главные стили холодного сезона

Лето подходит к концу, и мы готовимся к новому сезону. Многие женщины хотели бы поменять свой образ к осени, сделать новую прическу или попробовать модное окрашивание волос. Какие стили стрижек и цвета шевелюры будут популярны в холодном сезоне? В статье мы расскажем о тенденциях причесок и окрашивания волос на осень-зиму 2022 года.

Тупой боб

Стрижка тупой боб станет одним из модных трендов осени и зимы 2022 года. Она считается универсальной прической, так как проста в уходе и подходит практически всем. Вы можете носить ее на прямые волосы или слегка завить кончики прядей.

Если вы не готовы коротко отрезать волосы, то попробуйте удлиненный вариант этой стрижки. Такая прическа красиво обрамляет лицо и делает его черты более мягкими и совершенными.

Любительницам коротких причесок подойдет стрижка в стиле boy bob. Она подходит к любой форме лица. Вы можете носить ее гладкой или с мягкими волнами.

Бикси

Если вам нравятся стрижки боб и пикси, то вы можете объединить их в одну прическу, которая называется бикси. Она будет очень популярна в конце 2022 года.

Бикси короче, чем боб, но длиннее пикси. Для усиления текстуры в стрижку добавляют слои. Вы можете придать этой прическе несколько небрежный вид или гладко зачесать шевелюру для более формальных случаев.

Кефаль

Стрижка кефаль была очень популярна в 1980-е годы. В холодном сезоне 2022 года она вновь вернется в мир моды. Вы можете сделать длинную версию этой стрижки со ступенчатыми слоями или попробовать короткую кефаль, которая максимально открывает лицо.

Шегги

Стрижка шегги возникла в 1970-е годы. Сейчас она снова оказалась на пике популярности. Эта лохматая прическа состоит из каскадных прядей и челки-шторки, которая падает на лицо. Она придает красоту и гармонию даже неидеальным чертам.

Пикси

Осенью и зимой стрижка пикси останется в тренде. Будут популярны короткие версии этой прически с объемным верхом и небольшой челкой, зачесанной назад.

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Длинные прически

Если вы носите длинные волосы, то не спешите с ними расставаться. Такие прически будут в моде осенью и зимой. Длинная шевелюра не только выглядит привлекательно, но и обладает омолаживающим эффектом.

Челка-шторка

Челка-шторка давно уже стала одним из модных трендов. Осенью и зимой 2022 года будут популярны ее ретро-варианты.

Попробуйте сделать челку в стиле Брижит Бардо. Это удлиненный вариант “шторки”. Такая челка доходит до линии скул и разделяется прямым пробором.

Если вам нравятся более легкие и компактные варианты, то попробуйте челку Биркин. Она названа в честь англо-французской актрисы и певицы Джейн Биркин. Это филированная челка средней густоты, которая доходит до бровей и сливается с прядями у висков.

Скандинавские волны

В осенне-зимний сезон 2022 года будут популярны скандинавские волны. Их можно легко создать и на прямых волосах. Просто берите каждую прядь и зажимайте ее горячими щипцами, следуя от корней до кончиков.

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Детские косички

Детские косички были одним из трендов начала 2000-х годов. Этой осенью и зимой они вновь вернутся в моду. Эта прическа выглядит молодо, свежо и весело.

Красные оттенки

Красные оттенки волос гармонично сочетаются с осенними листьями и заходящим солнцем. Они будут пользоваться популярностью в холодный сезон 2022 года. Если огненные волосы кажутся вам слишком яркими, то вы может подобрать более сдержанный тон. Ведь красный цвет имеет множество оттенков.

Балаяж

Еще одним модным трендом сезона станет окрашивание с использованием техники балаяж. Попробуйте теплые оттенки, которые гармонируют с осенней природой.

Каштановый

Не стоит думать, что каштановое окрашивание выглядит скучно. Этот цвет подходит женщинам со светлой кожей. Он подчеркивает черты лица и выделяет глаза. Попробуйте каштановый цвет с модными медовыми и карамельными оттенками.

Сплит-окрашивание

Если вы еще не решили быть блондинкой или брюнеткой, то попробуйте трендовое сплит-окрашивание. Оно сочетает в себе два цвета с четкой границей между ними.

Заключение

Тенденции причесок и окрашивания на осень-зиму 2022 года отличаются разнообразием. Вы всегда сможете выбрать тот вариант, который подходит к вашему лицу и соответствует вашим вкусам.