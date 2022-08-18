Новейший беспилотник «Орион» с бортовой РЛС начал летные испытания

Компания «Кронштадт» проводит летные испытания беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Орион» с радиолокационной станцией (РЛС) на борту, сообщили в пресс-службе предприятия на форуме «Армия-2022».

«Действительно, бортовая радиолокационная станция – одна из предусмотренных целевых нагрузок. На данный момент этот БЛА находится на стадии летных испытаний», – передает ТАСС ответ пресс-службы на вопрос о том, на какой стадии находится проект «Ориона» в версии с бортовой РЛС.

«Орион» – российский средневысотный БЛА большой продолжительности полета разработки компании «Кронштадт». На беспилотнике предусматривается установка до четырех ракет «воздух-земля», крейсерская скорость полета аппарата может достигать 200 км/ч, максимальная высота полета – 7,5 км, в воздухе аппарат может находиться до суток. Максимальная масса боевой нагрузки – до 250 кг.

Специалисты АО «Кронштадт» ведут работу по оснащению беспилотников «Орион» системой радиоэлектронной борьбы. Экспортный вариант БЛА называется «Орион-Э», а для российской армии – «Иноходец».

Ранее Минобороны провело «воздушный бой дронов» на полигоне в Крыму, в ходе которого впервые была продемонстрирована возможность беспилотника «Орион» уничтожать другие БЛА в воздухе.

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