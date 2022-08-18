 

ЕК разрешила странам ЕС ограничивать выдачу виз

18.08.2022, 7:53, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Государства Евросоюза имеют право самостоятельно ограничивать выдачу виз, сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) по внутренним делам.

Страны-члены ЕС ответственны за рассмотрение заявлений на получение визы на индивидуальной основе и за выдачу виз, напомнил он.

«Точно так же только государства-члены могут ограничивать выдачу виз. Однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы – например, в гуманитарных случаях, для членов семьи, для журналистов или диссидентов», – рассказал представитель ЕК РИА «Новости».

«Исходя из последней информации, которую мы получили от государств-членов, визовая деятельность [в отношении граждан России] не прекращена полностью, и, в частности, гуманитарные дела продолжают обслуживаться. Мы находимся с ними в постоянном контакте», – сообщил он.

В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее сообщила премьер-министр Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из РФ уже сейчас». С 18 августа Эстония вводит санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам РФ и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства.

В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».

Между тем лидер оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что ограничения ряда стран ЕС по визам для граждан РФ разжигает антироссийские настроения и противоречит обычаям цивилизованных стран. «Я боюсь, что это подогреет эскалацию и сделает мирные переговоры еще более трудными», – сказал Крупалла. Он также назвал ограничения попыткой «возложить на российских граждан коллективную ответственность» за спецоперацию.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08.20 / Ко Дню Независимости Украины в гольф-клубе “Козин” прошел турнир Diplomatic Golf for Good

24.09.21 / Лавров заявил об имеющемся у него иммунитете после перенесенного COVID-19

09.06.21 / BMW представила обновленные кроссоверы BMW X3 и BMW X4 2022 года

03.12.21 / Суд взял под стражу водителя, который сбил под Харьковом двух пешеходов

06.02.21 / Аваков – Бойко: Вы когда в следующий раз поедете в Кремль, скажите: “Крым – это Украина”

14.11.21 / Важнейший день в истории, попытка зачистить СМИ или чистый пиар. Закон Зеленского об олигархах вступил в силу

02.12.20 / Лукашенко указал на наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ

27.08.20 / Путин анонсировал появление новой вакцины от COVID-19 в сентябре

24.12.20 / Захарова сказала, какую страну «тряхануло» больше всех в 2020 году

17.05.22 / Минэкономразвития допустило сохранение антироссийских санкций до 2025 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика