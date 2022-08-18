ЕК разрешила странам ЕС ограничивать выдачу виз

Государства Евросоюза имеют право самостоятельно ограничивать выдачу виз, сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) по внутренним делам.

Страны-члены ЕС ответственны за рассмотрение заявлений на получение визы на индивидуальной основе и за выдачу виз, напомнил он.

«Точно так же только государства-члены могут ограничивать выдачу виз. Однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы – например, в гуманитарных случаях, для членов семьи, для журналистов или диссидентов», – рассказал представитель ЕК РИА «Новости».

«Исходя из последней информации, которую мы получили от государств-членов, визовая деятельность [в отношении граждан России] не прекращена полностью, и, в частности, гуманитарные дела продолжают обслуживаться. Мы находимся с ними в постоянном контакте», – сообщил он.

В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее сообщила премьер-министр Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из РФ уже сейчас». С 18 августа Эстония вводит санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам РФ и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства.

В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».

Между тем лидер оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что ограничения ряда стран ЕС по визам для граждан РФ разжигает антироссийские настроения и противоречит обычаям цивилизованных стран. «Я боюсь, что это подогреет эскалацию и сделает мирные переговоры еще более трудными», – сказал Крупалла. Он также назвал ограничения попыткой «возложить на российских граждан коллективную ответственность» за спецоперацию.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

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