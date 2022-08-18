 

Грузчики в порту Санкт-Петербурга подрались из-за трактовки роли категорического императива Канта в поздних трудах Гегеля

18.08.2022, 7:33, Разное
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Полиция Василеостровского района Санкт-Петербурга пресекла массовую драку между грузчиками, работающими на грузовом терминале городского порта.

Причиной потасовки, в которой приняло участие 20 человек, стали расхождения в понимании гегелевской трактовки категорического императива Канта.

Спор о метафизической природе этики Канта, истолкованной в поздних трудах Георга Гегеля, разгорелся в ходе совместного распития спиртных напитков после завершения рабочей смены. Как сообщили свидетели, один из работников порта, 43-летний Аполлинарий Ягужинский, во всеуслышание заявил, что не считает имманентными свойства субъективного бытия с точки зрения стороннего наблюдателя, поскольку экзистенциальные свойства этического нарратива являются вещью в себе и не зависят от сторонних трактовок. Несколько собутыльников выразили несогласие с таким пониманием вопроса, сославшись на неразрешимость фундаментального диалектического противоречия между имманентностью и непрерывностью бытия.

Бойкое обсуждение философских вопросов переросло в драку, в которой были использованы стулья, ножки от стола, пивные бутылки и другие предметы. Полиция прибыла вскоре после её начала и разняла дерущихся. Семеро участников госпитализированы, ведётся следствие.

– По данным следствия, предполагаемые зачинщики неверно истолковали категорию внутренней целостности, из-за чего, основываясь на ложных посылках, пытались вывести непротиворечивые утверждения из заведомо несовместной аксиоматики, – прокомментировал ситуацию подпоручик полиции Санкт-Петербурга Феликс Мусин-Скабичевский. – Очевидно, что их дидактические методы не соответствовали критерию Поппера, а потому сделанные в ходе перепалки выводы внутренне противоречивы. Надеемся, что в следственном изоляторе у них будет время поразмыслить над целостным аспектом этического континуума.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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